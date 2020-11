Druhá vlna vrcholí, nakazených bude vraj menej. Nemocnice čaká najhorší mesiac

Náhrady za chorých zdravotníkov majú hľadať aj inzerátmi, radí minister Krajčí.

8. nov 2020 o 17:01 Michal Katuška

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Do nemocníc v novembri pribudne zrejme vyše sedemtisíc pacientov s koronavírusom a čaká ich najnáročnejší mesiac. Slovensko je však už zrejme na vrchole druhej vlny pandémie a počty nových chorých začínajú mierne klesať.

Do začiatku decembra by mal počet nových nakazených klesnúť z približne 2500 ľudí za deň na 1900 a pokračovať v poklese by sme mali do konca roka, predpokladajú dátoví analytici z projektu Dáta bez Pátosu.

Zákazy hromadných podujatí nad šesť ľudí či stravovania v interiéroch reštaurácií by mohli skončiť začiatkom januára. Štát zmiernenie opatrení podmienil hodnotou sedemdňového mediánu pod 500 nakazenými, čo by Slovensko malo dosiahnuť práve po Novom roku.

„Ide o jednu dobrú a jednu zlú správu. Náš predpoklad sa však potvrdí len vtedy, ak pre najrizikovejšie okresy budú platiť prísnejšie pravidlá, teda zákaz vychádzania s minimálnymi výnimkami,“ vysvetľuje analytik Ivan Bošňák.

Ľudia sa menej pohybujú od 1. októbra, keď prišli spomínané zákazy. Menej chorých je aj preto, lebo štát 15. októbra zaviedol aj čiastočný zákaz vychádzania a pohyb ľudí klesol ešte viac.

Sporný zostáva vplyv plošného testovania. „Ak by sme neurobili tie dva odvážne kroky, pilotné a plošné testovanie, mali by sme výsledok niekde nad 4000,“ tvrdil v piatok premiér Igor Matovič z OĽaNO. Stále nevysvetlil, prečo štát očakával jedenapolnásobok prírastkov, ak by sa plošné testovania neuskutočnili.

Vedci síce pripúšťajú, že plošné testovanie ľudí a tisíce pozitívnych v domácej izolácii mohli pomôcť najmä v najpostihnutejších okresoch. Zvrat v počte nových prípadov však prisudzujú najmä vládnym opatreniam.

„Dá sa predpokladať, že situácia sa zlepšuje už pár dní, vďaka menšej miere šírenia ako dôsledku zníženej mobility obyvateľstva,“ tvrdí matematik Richard Kollár. Efektivitu testovania nepresnými antigénovými testami považuje za „zatiaľ neznámu“.

Čadca je najzasiahnutejší okres, ľudia s negatívnym certifikátom z celoštátneho testovania však môžu naďalej chodiť do obchodných centier, na terasy reštaurácií a na návštevy. Platia tam rovnaké pravidlá ako v „zelenej“ Bratislave.

Kysuce horia

Na Kysuciach pozitívne otestovali 90 ľudí na desaťtisíc obyvateľov. Analytik Jakub Tillinger upozorňuje, že „Kysuce horia“. S rovnakými opatreniami má Bratislava 22 pozitívnych na desaťtisíc obyvateľov.

„Ak tam prísnejšie pravidlá nezavedú, tak čísla hospitalizovaných uletia,“ varuje Bošňák.