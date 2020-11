Česko zaradilo Slovensko na zoznam červených rizikových krajín

Na území Česka je vyhlásený núdzový stav, ktorý bol predĺžený do 20. novembra.

9. nov 2020 o 9:47 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Česká republika zaradila od pondelka 9. novembra Slovensko na zoznam červených krajín. Občania Slovenska tak majú povinnosť vyplniť vopred pred vstupom do krajiny príjazdový formulár a absolvovať PCR test alebo podstúpiť karanténu.

Informuje o tom slovenské ministerstvo zahraničných vecí na svojej webovej stránke.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Platia výnimky

Ako ďalej rezort diplomacie priblížil, výnimka platí v prípade pobytu v oranžovej alebo červenej krajine za posledných 14 dní, ktorý je kratší ako 12 hodín.

Výnimka zároveň platí pre cezhraničných pracovníkov, žiakov a študentov zo susedných krajín a tranzit cez Českú republiky.

Vzťahuje sa aj na cesty z naliehavých, zdravotných, rodinných, pracovných alebo obchodných dôvodov nepresahujúce 12 hodín.

Núdzový stav

Na území ČR je vyhlásený núdzový stav, ktorý bol predĺžený do 20. novembra. Od 22. októbra od 6:00 platí v krajine obmedzenie voľného pohybu osôb na celom území ČR.

„Zo zákazu voľného pohybu sú stanovené výnimky, a to cesty do zamestnania, cesty za rodinou, do zdravotníckych zariadení, účasť na svadbe alebo pohrebe, vycestovanie do zahraničia alebo návrat späť do miesta svojho bydliska v ČR,“ spresnilo MZVEZ SR.



Od 28. októbra platí zákaz nočného vychádzania v čase medzi 21:00 a 4:59 a zákaz maloobchodného predaja a poskytovania služieb v nedeľu, v ostatné dni len do 20:00.