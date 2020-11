Hasiči testujú v zelených okresoch, odberných miest je 25 (zoznam)

Dá sa v nich dobrovoľne otestovať na ochorenie COVID-19.

9. nov 2020 o 14:40 TASR

BRATISLAVA. Od pondelka od 14.00 h sa spustili odberové miesta v 25 okresoch na Slovensku.

Bude v nich možné sa dobrovoľne nechať otestovať na ochorenie COVID-19. Prevádzkuje ich Hasičský a záchranný zbor.

Testovanie sa začalo v pondelok 9. novembra o 14:00 hod., skončí sa o 20:00 hod. Každý ďalší deň budú odberné miesta otvorené od 12:00 hod. do 20:00 hod., a to až do odvolania.

Informoval o tom minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) na tlačovej konferencii.

Hasiči testujú na týchto miestach: Malacky - Továrenská 1

Pezinok - Hasičská 4

Senec - Sl. Jazerá-juh, spoločenská miestnosť

Trnava – Paulínska 1, kino Hviezda

Hlohovec - Šafárikova 26

Piešťany - Dopravná 1

Galanta - Parková 1607

Nitra - Dolnočermánska 64

Šaľa - Murgašova 25

Zlaté Moravce - 1. Mája 1/A

Komárno - Družstevná 16

Nové Zámky - Komárňanská 15

Levice - Požiarnická 7

Žiar nad Hronom - Priemyselná 12

Banská Štiavnica - Pletiarska 13

Žarnovica (Nová Baňa) - Kollárova 17

Krupina - Červená Hora 1779

Veľký Krtíš (Modrá Kameň) - Nemocničná 1, nemocnica VK

Lučenec - L. Novomeského 3

Poltár - Železničná 7

Rimavská Sobota - Okružná 118

Revúca - Okružná 3

Rožňava - Šafáriková 63

Košice – okolie - Rožňavská 25

Trebišov - T. G. Masaryka 13 Zdroj: Ministerstvo vnútra

Od pondelka robia bezplatné antigénové testy v zelených okresoch na svojich odberných miestach aj viaceré nemocnice. Zoznam miest sa bude priebežne dopĺňať, aktualizácie budú zverejnené na webovej stránke ministerstva zdravotníctva.

"Ministerstvo zdravotníctva od stredy minulého týždňa intenzívne pracovalo na tejto úlohe a našlo na túto službu poskytovateľov v každom okrese. Narazilo však na vážny problém. Súčasná legislatíva neumožňuje priamo ministerstvu zdravotníctva, ani jeho podriadeným organizáciám, zazmluvniť dohodnutých poskytovateľov na jednotlivých odberných miestach," informovala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Problémy pri uzatváraní zmluvných vzťahov sa bude rezort zdravotníctva snažiť vyriešiť počas tohto týždňa. Váži si, že nemocnice napriek nedostatku personálu dokážu vo vlastnej réžii poskytovať občanom aj túto službu.

Na antigénový test odporúča ministerstvo ísť najmä tým, ktorí cítia akékoľvek príznaky respiračného ochorenia.