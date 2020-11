Matovič bude diskutovať o opatreniach so zástupcami oblastí dotknutých pandémiou

Stretnutie sa bude konať v utorok v hoteli Bôrik v Bratislave.

9. nov 2020 o 15:18 (aktualizované 9. nov 2020 o 16:25) TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Premiér Igor Matovič (OĽANO) avizoval spoločné stretnutie so zástupcami podnikateľov v gastronómii, prevádzkovateľov kín či divadiel, so zástupcami škôl, posilňovní, športových klubov aj cirkví na Slovensku v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

Diskutovať majú o opatreniach počas nadchádzajúcej zimy. Stretnutie sa má konať v utorok o 14.00 h v hoteli Bôrik v Bratislave. Premiér o tom informoval na pondelkovej tlačovej konferencii.

Súvisiaci článok Hasiči spustili bezplatné testovanie na Covid-19 v 25 okresoch (zoznam) Čítajte

Matovič sa podľa vlastných slov obáva, že ak počas zimy na päť či šesť mesiacov ostanú zatvorené rôzne prevádzky, dostaneme z toho "takú ponorku, že nebudeme mať schopnosť bojovať s pandémiou".

Zdôraznil, že nás čaká epidemiologicky ťažká zima. Očakáva, že si so zástupcami viacerých segmentov na stretnutí povedia aj to, kto je čo ochotný urobiť preto, aby sme si "slobodu užívali čo najdlhšie".

"Zároveň považujem za dôležité, aby sme týmto ľuďom dali svetielko na konci tunela," uviedol s tým, že potrebujú vedieť, za akých podmienok by mohli znova fungovať.

Matovič si vie predstaviť, že ak by sa dohodli, mohla by napríklad škola raz za tri týždne pretestovať svojich zamestnancov, žiakov a ich rodičov.

"Škola si zabezpečí svoj odberový tím, my ako štát dodáme testy, materiálové zabezpečenie," poznamenal s tým ,že by sa to dalo riešiť takýmto spoločným postupom.

Aj o tom sa chce na stretnutí rozprávať, aby predišli dlhodobému fungovaniu škôl v dištančnom režime.