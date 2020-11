Zákaz vychádzania bude po novom platiť v noci

Rozhodol o tom Ústredný krízový štáb.

10. nov 2020 o 14:56 SITA

BRATISLAVA. Zákaz vychádzania bude po novom platiť v noci. Ako pred stretnutím so zástupcami odvetví postihnutých pandémiou uviedol predseda vlády Igor Matovič, v pondelok o tom jednohlasne rozhodol Ústredný krízový štáb.

Zákaz vychádzania by mal po novom platiť od 23:00 do 5:00 s výnimkami cesty do alebo z práce či k lekárovi.

Premiér tiež doplnil, že certifikáty o absolvovaní testu na koronavírus sa budú vyžadovať do konca tohto týždňa, a teda do nedele večera. Dôvodom je, že počas najbližšieho víkendu nebude prebiehať ďalšie kolo plošného testovania.