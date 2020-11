Dobré ráno: Fico sa už môže báť, že teraz si prídu po neho

Kam smeruje aktuálne zatýkanie mocných.

10. nov 2020 o 23:28 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko

Vypočujte si podcast

Robert Kaliňák vlastne ani nezapiera. Áno, s Norbertom Bödörom sa stretával, áno, zrejme to bývalo viackrát, áno, chodil tam kde kto.

Bödör je pritom vo väzbe, dnes sa o ňom už nahlas hovorí ako o hlave organizovanej zločineckej skupiny, do ktorej patrili aj exšéf polície Tibor Gašpar či ďalší vysokopostavení policajní funkcionári.

Už predtým sa zatýkali sudcovia, v base je aj špeciálny prokurátor a ak sa pýtate, čo týchto ľudí spája, jednou z odpovedí je aj Smer.

Skončia teda vo väzení aj Výboh či Brhel, ale aj Robertovia Fico a Kaliňák? Ako na toto zatýkanie reagujú? A aká v tom celom bola ich úloha a čo to spravilo a spraví so slovenskou politikou?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Tkačenkom.

Krátky prehľad správ

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik zostáva vo väzbe. Najvyšší súd včera zamietol jeho sťažnosť ako neodôvodnenú. Kováčik je obvinený je zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny, z prijímania úplatku, zneužitia právomocí verejného činiteľa a ohrozovania utajovanej skutočnosti.

Kandidátov na nového generálneho prokurátora by mali vypočúvať na budúci týždeň vo štvrtok a v piatok. O tento post sa uchádza sedem záujemcov, každý by mal v pätnástich minútach predstaviť svoju víziu prokuratúry. Potom budú odpovedať na otázky.

V noci medzi jedenástou a piatou nad ránom bude platiť zákaz vychádzania. Výnimkou bude len cesta do práce a k lekárovi. Certifikáty o teste na koronavírus sa budú vyžadovať do nedele večera. Premiér tiež tvrdí, že prevádzky by sa zatiaľ otvárať nemali.

Arménsko prakticky prehralo vojnu o Náhorný Karabach. V pondelok arménsky premiér oznámil, že s Ruskom a Azerbajdžanom podpísali dohodu o ukončení vojny. Dohoda potvrdila nový stav na území, ktoré v posledných dňoch dobyl Azerbajdžan. Pozrovotalia dohodu opisujú slovami, že Arménsko kapitulovalo.

V Česku už ochoreniu Covid-19 podľahlo viac ako päťtisíc ľudí. Aj keď sa zdá, že v posledných dňoch sa situácia u našich západných susedov zlepšuje, počet úmrtí môže ešte narastať. V Česku sa novým koronavírusom už nakazilo viac ako 420-tisíc ľudí.

