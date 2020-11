Peniaze za celoplošné testovanie by mali samosprávy dostať do konca roka

Zástupcovia samospráv sa stretli s prezidentkou Zuzanou Čaputovou

12. nov 2020 o 13:32 SITA

BRATISLAVA. Výdavky za celoplošné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 by mal štát preplatiť samosprávam do konca tohto roka.

Na tlačovej konferencii po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou to povedal prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček.

V uvedenom termíne by samosprávam mali byť preplatené náklady spojené nielen s celoplošným testovaním počas druhej vlny pandémie, ale aj náklady spojené s prvou vlnou.

„Pani prezidentku sme informovali, že ja som dostal na Ústrednom krízovom štábe v pondelok informáciu, že aj prvá vlna z marca aj celoplošné testovanie v druhej vlne by mali byť preplatené spoločne do konca roka. Je to informácia, ktorú som dostal z Ministerstva vnútra SR od pána Dritomského, ktorý je zodpovedný za krízové riadenie,“ povedal prezident Rybníček.

Podľa Rybníčka boli náklady spojené s koronavírusom napríklad v Trenčíne na 60-tisíc eur.

Prezident ÚMS na tlačovej konferencii uviedol, že prezidentka má záujem zastrešiť spoločnú diskusiu ÚMS, združenia krajov SK8 a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) o reforme verejnej správy.

Tá sa má uskutočniť k dátumu komunálnych volieb v roku 2022.

Rybníček uviedol, že ÚSM by sa pri zmene územnosprávneho členenia Slovenska prikláňala aj k modelu piatich samosprávnych krajov.

Slovensko by tak mohlo byť rozdelené na západoslovenský, stredoslovenský, severoslovenský, východoslovenský a bratislavský kraj.