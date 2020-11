Dobré ráno: Vakcína je na dobrej ceste, rozviesť ju po svete bude náročné

Vakcína je takmer hotová, otázok je veľa.

12. nov 2020 o 23:00 Zuzana Kovačič Hanzelová, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

Tento týždeň plnili svetové médiá články o vakcíne Pfizeru a BioNtech. V tretej, finálnej fáze testovania im vyšlo, že spoľahlivosť vakcíny je 90 percent.

Stále je však množstvo otázok – má byť vakcína povinná? Je bezpečná? A ako sa bude transportovať celým svetom? Kedy by vlastne mohla byť reálna? O tom všetkom sa porozprávame s virológom SAV Borisom Klempom.​

​Krátky prehľad správ​

Dušan Kováčik sa vzdal funkcie špeciálneho prokurátora. Oznámenie poslal do Národnej rady. Parlament teraz bude musieť vypísať novú voľbu špeciálneho prokurátora. Kováčik je od 22. Októbra vo väzbe. Obvinili ho zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny, prijímania úplatku a zneužitia právomocí verejného činiteľa.

Strana Hlas chystá online anketu. Pýtať sa chce ľudí, či sú za predčasné voľby. Anketu spustí 17. Novembra na webe. Ak občania v ankete vyjadria súhlas, pripustil aj pokus o vyhlásenie referenda.

Prípad Violy Macákovej z minulého roka sa chýli ku koncu. Pitva znásilnenie mladej ženy nepotvrdila. Vyšetrovanie smeruje k tomu, že jej smrť nezavinila iná osoba. Prvotné informácie bulvárnych médií o znásilnení a brutálnych zraneniach boli nepresné alebo prekrúrtené. Polícia pracuje s verziou, že smrť Violy zavinil nešťastný pád.

SaS z vládnej koalície neodíde , povedal Richard Sulík v rádiu Expres ako reakciu na opätovný konflikt premiéra Matoviča s poslankyňou SaS Bittó Cigánikovou aj predsedom Richardom Sulíkom. Sulík v rozhovore priznal, že je momentálne v Dubaji – hoci tam šiel na pracovnú cestu, aj počas pandémie si ju predĺžil aj na dovolenku.

Minister školstva by chcel otvárať školy pre druhý stupeň a stredné školy koncom novembra. Premiér Matovič prišiel s nápadom, aby školy ešte pred tým, ako otvoria, pretestovali antigénovými testami svojich zamestnancov, žiakov aj rodičov. Minister školstva to však odmieta, bola by to podľa neho enormná záťaž pre školy.

