Situácia je podľa Krajčího lepšia, reprodukčné číslo sa znížilo

Kĺzavý medián do decembra pod 500 zrejme neklesne.

13. nov 2020 o 17:27 (aktualizované 13. nov 2020 o 18:37) TASR a SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Reprodukčné číslo nového koronavírusu je na Slovensku aktuálne na úrovni 0,7 až 0,9, čo je podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) pozitívna správa.

Ako ďalej uviedol po rokovaní pandemickej komisie, ak by Slovensko vydržalo v tempe testovania a doterajších opatreniach, tak by sa vírus eliminoval.

Nemocnice by už mali cítiť efekt opatrení

Súvisiaci článok Pandemická komisia odobrila Matovičove návrhy, otvoria kiná aj kostoly Čítajte

Krivka nárastu pozitívnych prípadov sa zlomila. Počty nových prípadov podľa ministra začali klesať z dôvodu plošného testovania a opatrení, ktoré sú na Slovensku zavedené.

Za posledný týždeň síce narástli počty hospitalizovaných, minister však dodal, že tento nárast zďaleka nie je taký, aký odborníci predpokladali. Nemocnice podľa neho už cítia priaznivý efekt opatrení.

Na začiatku decembra by mohol byť kĺzavý medián na hodnote 500, čo sa však podľa Krajčího nepodarí dosiahnuť. Upozornil, že aj napriek zlepšeniu situácie po plošnom pretestovaní by v niektorých okresoch bolo potrebné pretestovanie.

Regionálny semafor by mohol začať znovu platiť

Hodnota týždňového kĺzavého mediánu, od ktorej závisí uvoľňovanie opatrení na Slovensku, sa má zvýšiť z 500 na 750 nových prípadov ochorenia COVID-19 za deň.

Zároveň by mohol opäť začať platiť semafor, podľa ktorého by sa riadili opatrenia v regiónoch. Podmienkou je, aby v nemocniciach nebolo viac ako 2000 pacientov s ochorením COVID-19 alebo podozrením naň.

Zhoršovanie epidemiologickej situácie sa podľa ministra dá predpokladať v okresoch Detva, Krupina, Banská Štiavnica a Skalica.

Súvisiaci článok Remišová nerozumie novým opatreniam a kritizuje nepredvídateľné zmeny Čítajte

Kĺzavý medián za posledný týždeň klesol z hodnoty na 2 282 na 2 024, podľa Krajčího ide však o stále vysoké číslo. „Sme ďaleko od situácie, kedy by sme si mohli vydýchnuť,“ doplnil.

Ako šéf rezortu zdravotníctva dodal, situácia sa zhoršuje v počte ľudí pripojených na pľúcnu ventiláciu a ľudí hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

„Keď budeme teraz nezodpovední, tak veľmi rýchlo môže dôjsť k zlomeniu tej krivky a môže sa znova začať vracať smerom nahor. Čo môžeme preto spraviť? Nebudeme výrazným spôsobom uvoľňovať opatrenia, ale na druhej strane potrebujeme zvoliť optimálnu testovaciu stratégiu,“ odpovedal Krajčí.

Kapacitná situácia v nemocniciach by mala podľa prognózy o chvíľu dosiahnuť vrchol a následne by mala pomaly klesať. Ako Krajčí dodal, v súčasnosti nedochádza k nárastu obsadenosti lôžok. Z celkového počtu lôžkového fondu na Slovensku je zaplnených približne na 50 percent.

Čísla pozitívne testovaných ľudí nad 65-rokov sa oproti predchádzajúcemu týždňu mierne zlepšili, ale počty infikovaných sú stále relatívne vysoké. Najviac hospitalizovaných ľudí je v Žilinskom, Prešovskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji. Z niektorých nemocníc na severe sú už pacienti prepravovaní do južnejších regiónov.

Ďalšie kolo testovania bude budúci víkend

Premiér Igor Matovič priblížil, že na Slovensku by sa mali od pondelka otvoriť kostoly, kiná, divadlá s maximálnou kapacitou 50 percent, plavárne a fitnescentrá do šiestich osôb na 15 štvorcových metrov.

Rovnako začne fungovať druhá hokejová a futbalová liga. Ich zápasy však budú bez divákov. Predseda vlády to označil za "mierny nádych slobody".

"Ešte dnes dokončíme vyhlášky na Úrade verejného zdravotníctva SR. Spravíme všetko pre to, aby to už dnes bolo zverejnené vo vestníku úradu vlády s tým, že by to platilo od pondelka," povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Matovič ešte pripomenul, že ďalšie kolo testovania v súvislosti s ochorením COVID-19 bude v mestách a obciach, kde bola incidencia pozitívnych prípadov nad jedno percento. Zoznam samospráv dajú podľa Matoviča dokopy počas víkendu. Konať sa má cez víkend 21. až 22. novembra.

Školy sa zatiaľ otvárať nebudú

Aj keď je epidemiologická situácia v niektorých okresoch dobrá, podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) sa nedá na Slovensko pozerať ako na samostatné okresy a treba prihliadať na celoslovenské čísla.

„Môžeme snívať o tom, že dajme deti do škôl, otvorme reštaurácie, ale ja sa pýtam na zodpovednosť. Kto bude kopať tie hroby?” pýta sa Matovič. Otvoriť školy za situácie, kedy pribúda dvetisíc prípadov denne, je podľa neho „cesta do pekla”.

Ak by sa otvorili bez prijatia ďalších opatrení, predseda vlády odhaduje počty nových pozitívnych počas Vianoc na päťtisíc denne. Uviedol to po rokovaní Pandemickej komisie vlády SR.

Nové pravidlá na hraniciach

Od pondelka bude možné z Poľska, Česka, Rakúska a Maďarska vstúpiť na územie SR s negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hodín. Pendlerom bude stačiť negatívny antigénový test, ktorý nie je starší ako dva týždne.

Po príchode z takzvaných červených krajín bude možný aj vstup bez absolvovaného testu. Podmienkou má byť vyplnený e-formulár a nástup do karantény.

Krajčí doplnil, že pre pendlerov by malo od pondelka platiť trojdňové prechodné ustanovenie. V praxi to znamená, že negatívny antigénový test budú musieť mať od štvrtka.

Polícia pendlerom odporúča, aby mali so sebou vyplnené a potvrdené tlačivo od zamestnávateľa, že pracujú na území susedného štátu.