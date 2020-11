Kiná zatiaľ nepremietajú, nemajú čo. Veľkým plavárňam a posilňovniam sa otvoriť neoplatí

Kostoly otvárali hneď, program majú tradičný.

17. nov 2020 o 20:00 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Otvoriť by už síce mohli, ale v praxi to nie je také jednoduché. Kiná, divadlá, fitnescentrá, plavárne aj kostoly sa iba v piatok večer dozvedeli, za akých podmienok môžu od pondelka rána vpustiť ľudí do svojich priestorov.

Premiér Igor Matovič z OĽaNO pôvodne chcel, aby prevádzky organizovali testy svojich zákazníkov. V piatok svoj plán prekvapivo zavrhol s tým, že keď ho kritizuje jeho koaličný partner Richard Sulík z SaS, z testovania nič nebude a školy či reštaurácie zostanú zatvorené.

Pandemická komisia však odobrila, že už v pondelok, teda o dva dni, sa mohli otvoriť kiná a divadlá na polovicu kapacity.

Pripraviť sa za taký krátky čas sa však nedokázali. Kiná by aj premietali, ale nemajú čo. Divadlá zas nemali naplánovaný program a predaj vstupeniek.

„Aby bol program atraktívny, museli by sme mať nové zaujímavé tituly, ale tie zatiaľ nemáme. Distribútori pre pandémiu odložili ich premiéry,“ hovorí riaditeľ košického nezávislého Kina Úsmev Lukáš Berberich.