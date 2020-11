Vláda chce antigénové testy dlhodobo poskytovať nemocniciam aj organizáciám

Vláda rokovanie o nákupe ďalších testova prerušila.

18. nov 2020 o 12:43 (aktualizované 18. nov 2020 o 13:40) SITA

BRATISLAVA. Vláda SR plánuje poskytovať antigénové testy nemocniciam alebo rôznym organizáciám dlhodobo.

Po dnešnom rokovaní vlády, na ktorom ministri rokovali aj o nákupe ďalších testov, to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).

Pripustil, že nové testy môže vláda využiť aj na prípadné ďalšie plošné testovanie obyvateľov v budúcnosti.



Rokovanie o nákupe prerušili na návrh ministra hospodárstva a vicepremiéra Richarda Sulíka (SaS)..

"O nákupe antigénových testov sme vopred nediskutovali," povedla Sulík.

Novinárom ďalej povedal, že o návrhu majú debatovať lídri na stredajšej koaličnej rade a vláda by o ňom mohla rokovať vo štvrtok (19. 11.) Návrh na zabezpečenie antigénových testov predložil premiér Igor Matovič (OĽANO), obstaranie testov by malo zabezpečiť ministerstvo hospodárstva do 10. decembra.

Sulík tomu nerozumie, tvrdí, že nákup testov nepatrí ku kompetenciám jeho rezortu. Nákup by mala podľa neho zabezpečiť napríklad Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR.

"Nerozumiem tomu, lebo v kompetenčnom zákone sú jednoznačne stanovené úlohy, ktoré má ministerstvo hospodárstva vykonávať. Nákup testov k nim nepatrí. Uznesenie vlády nebolo prerokované na koaličnej rade, preto som navrhol, aby bolo rokovanie o tomto bode prerušené, to premiér akceptoval," povedal Sulík po rokovaní vlády. Dodal, že koaličná rada má byť v stredu večer, ide podľa neho o mimoriadne rokovanie. Nákup antigénových testov sa má podľa Sulíka následne riešiť na štvrtkovom zasadnutí vlády, ktoré sa má začať o 8.00 h.

Minister hospodárstva pripomenul, že pred týždňom bol nákupom testov poverený rezort vnútra. "Asi to dáva väčší zmysel, neviem, prečo by to malo robiť hospodárstvo. A ešte tu máme štátne hmotné rezervy, ktoré už nakúpili 13,5 milióna testov, majú už skúsenosti a majú ešte aj 1,8 milióna testov na sklade, čiže neviem, čo toto chce byť za aktivitu," dodal.

Návrh uznesenia o obstaraní antigénových testov hovorí o tom, že zabezpečiť ho má rezort hospodárstva "podľa počtu a špecifikácie určenej Ministerstvom zdravotníctva SR".

"Vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR plnia iné úlohy v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, navrhuje sa využiť voľné kapacity iného ministerstva, ktorým je Ministerstvo hospodárstva SR," píše sa v predkladacej správe návrhu.

„To sa spracuje a myslím si, že v najbližšom čase sa tento bod dokončí,“ vyhlásil o návrhu Naď.

Šéf rezortu obrany sa tiež vyjadril k pripravovanému štvrtému kolu testovania ľudí na ochorenie COVID-19 počas nadchádzajúceho víkendu, ktoré sa uskutoční v 458 mestách a obciach na Slovensku.

„V najbližších hodinách opäť budeme prechádzať jednotlivé mestá a obce ... s tým, že budeme asi robiť aj úpravy tých odberných miest, aby sme brali do úvahy počasie, ktoré je výrazne chladnejšie, ako bolo v minulosti,“ povedal.