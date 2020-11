Na dosiahnutie cieľa treba ešte milióny testov, odhaduje Matovič

Cieľom je do Vianoc znížiť počet denných prípadov na päťsto.

18. nov 2020 o 15:04 TASR

BRATISLAVA. Na dosiahnutie cieľa limitovať do Vianoc počet denných prípadov nákazy novým koronavírusom na päťsto, je potrebné približne sedem až jedenásť miliónov antigénových testov.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) to odhadol po stredajšom rokovaní vlády.

Plánujú nakúpiť milióny testov

"Podľa cieľa, ktorý sme si stanovili na ústrednom krízovom štábe, a zhode, že hlavným nástrojom ostáva masívne testovanie, odhadujem objem potrebných testov v rozsahu dvoch až troch celoplošných testovaní, teda vychádza to na sedem až 11 miliónov testov," uviedol premiér.

Premiér o tom hovoril v súvislosti s materiálom o nákupe antigénových testov, ktorý v stredu dodatočne predložil na 52. rokovanie vlády.

V návrhu nešpecifikoval objem testov, navrhoval však, aby ich zaobstaranie podľa špecifikácie rezortu zdravotníctva bolo v gescii ministerstva hospodárstva.

Matovič to vysvetlil jednak tým, že chce využiť voľné kapacity rezortu hospodárstva.

"Druhým dôvodom je aj to, že výhodnosť a transparentnosť predchádzajúceho nákupu prostredníctvom štátnych hmotných rezerv vrátane výberu dodávateľa bola spochybňovaná, je tu teda možnosť dokázať, že sa to dá zaobstarať tak, aby to nevyvolalo žiadne pochybnosti," dodal.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) premiérovmu návrhu nerozumie, tvrdí, že nákup testov nepatrí ku kompetenciám jeho rezortu. Upozornil, že o nákupe antigénových testov koaliční lídri vopred nediskutovali, preto sa aj na stredajšom zasadnutí vlády o ňom prerušilo rokovanie.

Sulík novinárom povedal, že o návrhu majú debatovať lídri na stredajšej koaličnej rade a vláda by o ňom mohla rokovať vo štvrtok (19. 11.).

Eurokomisia spustí veľký nákup

Testovanie antigénovými testami sa však podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího stáva jedným zo "zlatých štandardov" v boji proti pandémii a preto Európska komisia spustí centrálne obstarávanie pre jednotlivé členské štáty.

Aktuálne sa očakáva nákup v počte minimálne 560 miliónov kusov, čo však môže trvať niekoľko mesiacov.

Dovtedy je podľa jeho slov potrebné, aby malo Slovensko dostatočnú zásobu na určité obdobie. "Čím chceme mať uvoľnenejšie opatrenia, tým viac musíme testovať. To je v priamej úmere," komentoval Krajčí s tým, že pokiaľ by sa na Slovensku nemalo testovať, o to prísnejšie by museli byť nastavené opatrenia.

Reprodukčné číslo sa podarilo podľa neho znížiť aj práve vďaka celoplošnému testovaniu. Pokiaľ sa nebude podľa šéfa rezortu zdravotníctva diať to, čo sa dialo doteraz, predpokladá, že reprodukčné číslo bude rásť.

V ďalšom období musí mať Slovensko podľa Krajčího "veľmi múdro nastavené opatrenia". Pripomenul, že testovanie sa nateraz robí v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, v najpostihnutejších regiónoch a tiež sú po celom Slovensku zriadené viaceré odberové miesta.

Predstavia semafor pre regióny

Krajčí tiež poznamenal, že čím je v krajine viac ľudí, ktorí nie sú konformní s opatreniami, o to tvrdšie opatrenia musí krajina prijať.

Utorňajšie protesty sú podľa Krajčího prejavom toho, že rôzne živly aj politici eskalujú túto nekonformnosť.

Ľudia, ktorí vyzývajú na nenosenie rúšok, sú podľa neho zodpovední za pacientov v nemocniciach a tiež za to, že ľudia bojujúci proti vírusu v prvej línii možno nie sú takí úspešní.

Dodal, že ministerstvo zdravotníctva má pripravený semafor pre jednotlivé regióny. Predstaviť ho chce v piatok.