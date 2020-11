Stretli sa s pozitívne testovaným a nevedia o tom. Matovičova atómová zbraň ich neodhalila

Armáda neskoro poslala hygienikom údaje o pozitívne testovaných.

19. nov 2020 o 17:15 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Celoplošné testovanie zrejme nebolo takou účinnou atómovou zbraňou, ako ju prezentuje premiér Igor Matovič (OĽaNO). Nielenže neodhalilo desaťtisíce falošne negatívnych, ako odhadujú viacerí odborníci.

Chýbajúcim trasovaním a nedohľadávaním kontaktov pozitívnych, ktorých odhalili antigénového testy, sa ďalšie tisíce ľudí nedozvedeli, že boli v kontakte s nakazenými. Táto skupina môže ďalej šíriť vírus.

Na tento problém upozorňuje analytik Ivan Bosňák z projektu Dáta bez pátosu. Ide o iniciatívu dátových analytikov, ktorí spracúvajú verejne dostupné údaje o koronavíruse na Slovensku. Podobný názor má aj bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva Martin Smatana.

Informovať svojich a blízkych o možnom riziku nákazy mali práve ľudia, ktorým vyšiel pozitívny antigénový test. Ešte pred prvým kolom testovania, ktoré bolo počas víkendu od 31. októbra do 1. novembra, ich na to vyzval premiér. Koľkí tak urobili a či vôbec, nikto nevie.

Hygienici a samosprávne kraje sa okrem toho od armády neskoro alebo doteraz vôbec nedozvedeli, kto bol pozitívne testovaný. Keby teda napríklad po týždni aj chceli kontaktovať pozitívne testovaných alebo ich kontakty, bolo by to už z pohľadu postupujúcej inkubačnej lehoty neskoro. Pri koronavíruse sa pohybuje v rozmedzí od dvoch do desiatich dní.

Údaje im mala čo najskôr poskytnúť armáda. Avšak preto, že informácie o pozitívne testovaných zapisovala na známe modré papiere, aj po vyše dvoch týždňoch od prvého kola testovania ich ešte stále len nahadzuje do systému.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem

Fatal error

"Idea toho, že si to budú ľudia obvolávať sami, je bizarná," reaguje analytik Smatana na výzvu Matoviča, aby pozitívne testovaní obvolávali ľudí, s ktorými sa stretli. Človek niekedy podľa neho ani sám nevie, s kým bol. "Sú dokonca štúdie, že ľudia to naschvál nerobia," dodáva.

"Je to fatal error (osudová chyba, pozn. red.)," povedal Bosňák na to, že zozbierané dáta o pozitívne testovaných sa hneď nedostali k starostom a župám, aby vedeli vystopovať, kto je v okolí nakazeného a pretestovali ho antigénovým alebo PCR testom.