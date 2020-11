Vianočné trhy môžu byť. Punč len posediačky a bez stánkov

Trhy hygienici považujú za hromadné podujatie, aké sú už mesiac zakázané.

19. nov 2020 o 20:21 Michal Katuška

BRATISLAVA. V Rakúsku je tvrdý lockdown a platí celodenný zákaz vychádzania, ale viedenská radnica chce otvoriť tradičné vianočné trhy, hneď ako sa prísne opatrenia 6. decembra skončia.

Na Slovensku sa zatiaľ premiér Igor Matovič z OĽaNO a vicepremiér Richard Sulík z SaS sporia, aké opatrenia štát proti šíreniu koronavírusu na december prijme. Väčšina miest sa preto už skôr rozhodla, že vianočné trhy v pôvodnej podobe nezorganizujú.

"Nariadenia sa neustále menia, a preto nevieme predpokladať, čo nastane v decembri," tvrdí napríklad za Prešov hovorca Vladimír Tomek. Prešov, Zvolen, Nitra či Košice ešte zvažujú, či budú môcť otvoriť aspoň niekoľko stánkov.

Ak by v decembri platili súčasné opatrenia, vianočné trhy by sa otvoriť nemohli, tvrdia hygienici. Považujú ich za hromadné podujatia a tie sú od polovice októbra prakticky zakázané. Aj na trhoch by podľa nich mohlo byť naraz najviac šesť ľudí.

Polepšiť by si v takom prípade mohli reštaurácie, krčmy a pohostinstvá, hoci musia mať od polovice októbra zatvorené interiéry prevádzok. Varené víno či cigánsku pečienku v žemli by mohli predávať cez okienko a ľudia by ich mohli jesť na ich terasách.

Stánky nahradia reštaurácie

Jesť postojačky žemľu pri stolíku, ako býva na vianočných trhoch bežné, sa nebude dať ani pred reštauráciami.