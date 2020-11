Zatvorené školy testujú rodičov. V Česku opatrenia uvoľňujú, u nás sa rokuje

Rokovania sa posúvajú na ďalší týždeň.

20. nov 2020 o 19:35 Daniela Hajčáková, Kristína Braxatorová

BRATISLAVA. Dvaja chlapci, desať- a dvanásťročný, ostávajú doma sami od rána do štvrtej poobede. Piatak a šiestak sú na druhom stupni základnej školy, ktorý je už mesiac zatvorený. Ich matka Nora Remiarová ich vychováva sama.

"Okrem toho, že mám šichtu v robote a o štvrtej sa ponáhľam k deťom, ešte ma doma čaká ďalšia šichta, keď chalanom kontrolujem úlohy a hrám sa na učiteľa," hovorí.

Úloh dostávajú viac ako pred pandémiou, pretože online vyučovanie je kratšie. „Niekedy nad tým sedíme do večera. Keď majú pripraviť projekt, alebo budú mať písomku, trvá to aj dve-tri hodiny,“ hovorí Remiarová. S viacerými zadaniami si však chlapci sami neporadia, s niektorými im nevie pomôcť ani ona sama.

Do toho musí riešiť aj to, či sa jej deti nezabudnú počas celého dňa napiť a najesť. "Viem, že škola nie je babysitting. Ale keď máte istotu, že sa tam vášmu dieťaťu venuje erudovaný človek, ktorý mu učivo vysvetlí, ale aj ho odvedie do jedálne, dozrie naňho, je to niečo celkom iné."

Ak sa školáci nedostanú do lavíc začiatkom decembra, neskôr v tomto roku už nemusí mať veľký zmysel pre blížiace sa vianočné sviatky. Aby sa tak stalo čím skôr, žiadajú mnohí rodičia aj samotné školy.