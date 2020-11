Minister Naď: Aj podľa mňa sú niektorí vedci kuvici (rozhovor)

BRATISLAVA. Ani premiér Igor Matovič, ani minister obrany JAROSLAV NAĎ z OĽaNO doteraz vierohodne nepreukázali, že plošné testovanie krajiny málo presnými antigénovými testami malo zmysel.

Napriek tomu by sa tento víkend mali do radov v chladnom počasí opäť postaviť desiatky tisíc ľudí v 458 obciach a nechať sa testovať v štvrtom kole hromadného odoberania vzoriek.

Premiér už teraz avizuje aj ďalšie kolá plošného testovania na december, ľudia zatiaľ sledujú spor medzi ním a vicepremiérom Richardom Sulíkom z SaS o to, aké ďalšie opatrenia by Slovensko mali vyviesť z druhej vlny pandémie, ale aj konflikt medzi Matovičom a vedcami, ktorí význam plošného testovania neglorifikujú rovnako ako on.

"Je mi jedno kto plošné testovanie vymyslel, aj keby to bol sám premiér," háji Matoviča minister Naď, ktorý zodpovedá za tisíce vojakov, ktorí sú už štvrtý víkend nasadení na zorganizovanie testovania.

Naď v rozhovore pre Denník SME odpovedá aj na to, ako chce ľudí presvedčiť, aby sa neustále chodili testovať, keď štát nemá jasný plán, ako von z krízy. Neprekáža mu, že premiér preháňa, keď testovanie nazýva "atómovou zbraňou," proti koronavírusu a tiež považuje niektorých vedcov za kuvikov.

Odpovedá aj na otázku, prečo po protestoch 17. novembra v Bratislave nazval zhromaždených opicami a psychopatmi a či sa za výrok ospravedlní.

Jaroslav Naď od marca 2020 je ministrom obrany nominovaný hnutím OĽaNO

od novembra 2018 spolupracuje s OĽaNO ako expert pre obranu a bezpečnosť

pred vstupom do politiky viedol Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku, mimovládnu organizáciu

Od roku 2004 do 2013 pôsobil počas vlád SDKÚ-DS a Smeru na viacerých pozíciách na ministerstve obrany, bol aj vojenským diplomatom pri NATO

V rokoch 2014 a 2015 bol zástupcom riaditeľa organizácie Globsec

Ešte ako študent, v roku 2000 bol krátko členom strany Smer, po roku sa členstva vzdal a označil ho za chybu.

Prečo by si ľudia mali ísť opäť vystáť v zime radu na test, keď ani po doterajších troch kolách testovania im nevie štát zagarantovať, že budú mať „normálne Vianoce,“ ako ich nazval premiér ?

Neviem, kto im naznačuje, že nemusia mať Vianoce, ale testovanie je práve tá alternatíva, aby sme sa vyhli návrhom epidemiológov, ktorí volajú po tvrdom lockdowne. Testujeme, aby sme sa tomu vyhli.

Richard Sulík tvrdí, že celoštátnemu lockdownu sa dá vyhnúť aj regionálnymi opatreniami. Prísnejšie by boli tam, kde je najviac prípadov infikovaných, inde by stačili aj mäkšie. Prečo teda tvrdíte, že sú len dve možnosti?

Ja takúto tretiu možnosť nevidím. Zúčastňujem sa väčšiny rokovaní s vedcami, ale pána Sulíka som nevidel ani na jednom stretnutí.

My namiesto lokálnych lockdownov aj teraz ideme plošne testovať tam, kde bol počet prípadov v predošlom testovaní vyšší.

Prečo by sa teda mali ísť ľudia opäť otestovať, ak to zrejme povedie len k ďalšiemu testovaniu v decembri, ako to navrhol premiér Matovič?

Ľudia budú vedieť svoj zdravotný stav a vedieť ochrániť svojich blízkych. Všetkým by nám malo ísť o zdravie celej spoločnosti.

Myslíte si, že takto to vnímajú aj tí, čo sa pôjdu teraz testovať už štvrtýkrát, zatiaľ čo tu premiér a vicepremiér ešte len zápasia o to, za akých podmienok sa budú opatrenia uvoľňovať?

Mňa do politických sporov ako ministra, ktorý zodpovedá za realizáciu testovania, neťahajte.

Nie ste to ale vy, kto musí ľudí presvedčiť, aby sa otestovať prišli, že to má význam a povedie to k uvoľneniu opatrení?