Dobré ráno: Kedy advokáti pracujú zadarmo

Vznikol u nás prvý pro bono rebríček.

24. nov 2020 o 0:00 Adam Valček, Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

Kedysi by ste si to v slovenskom právnom prostredí predstavovali len ťažko. Dnes už ale každá slušnejšia právnická kancelária chce pomáhať najslabším: a robí to zadarmo.

Lenže, prečo vlastne tieto pro bono aktivity fungujú? Komu sa takto pomáha? A nezlyháva náhodou štát, keď záchrannú sieť musia poskytovať súkromné firmy?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Adamom Valčekom.

Bližšie sa na túto tému pozrú v najbližšej epizóde podcastu Index, ktorý vychádza každý štvrtok.

Krátky prehľad správ

Richard Sulík včera predstavil vlastný plán na boj proti koronavírusu. Na sociálnych sieťach dokonca so slovami, že Mongolsko zajasá, strana SaS ho nazvala Semaforom zdravia. Protipandemický plán už zverejnilo aj ministerstvo zdravotníctva. Premiér Igor Matovič povedal, že Sulíkov plán je cesta do pekla, vicepremiérka Veronika Remišová politikom odkázala, aby sa prestali pretekať, kto má krajší plán s krajšími farbičkami.

Strana SaS zároveň oznámila, že nepodporí ďalšie kolo celoplošného testovania. Naopak, chcela by radšej testovať v najviac postihnutých oblastiach krajiny. Testovať by sa tiež mali veľké podniky, kritická infraštruktúra a na hraniciach.

Ministerka spravodlivosti predstavila veľkú reformu, ktorá by mala pomôcť s korupciou. Hlavným cieľom Márie Kolíkovej je špecializácia súdov a zlepšenie ich kvality. Súdy by mali rozhodovať rýchlejšie a predvídateľnejšie a nový systém by mal popretŕhať vzťahy v celom súdnictve.

Aj tretia, takzvaná oxfordská vakcína funguje, pred symptómami ochorenia Covid-19 ochránila 70 percent zaočkovaných. To sú dve dobré správy a jedna zlá: zlá, že má nižšiu účinnosť ako očkovanie od Pfizeru a Moderny. Dobrá, že zaberá nad očakávania, je lacnejšia a oveľa ľahšie sa uskladňuje a preváža.

Minulý rok naša planéta zažila v atmosfére najvyššiu koncentráciu skleníkových plynov, odkedy to meriame. Vyplýva to z novej správy Svetovej meteorologickej organizácie. Množstvo skleníkových plynov stúpalo aj tento rok, a to napriek pandémii koronavírusu, ktorá sa odrazila na ekonomikách krajín. Tento rok však klesla denná úroveň emisií oxidu uhličitého, čo povedie k medziročnému poklesu vypúšťaných plynov.

Odporúčanie

Slovo robot oslavuje sto rokov. Aj keď Čapkovi Rossumovi univerzálni roboti sa prvý raz hrali až v januári v roku 1921, knižne hru vydali o niekoľko mesiacov skôr. A storočnicu tohto slova - ktoré inak údajne vymyslel brat Karla Čapka Josef - teraz oslavuje vydavateľstvo Argo zbierkou poviedok Robot 100. Nájdete tam naozaj zaujímavé fantastické texty, zväčša sci-fi, aj keď teda prispel aj slávny Ben Aaronovitch svojou krátkou odbočkou k cyklu Rieky Londýna a esejou aj ikona vedeckej fantastiky Robert Silverberg. A táto kniha je mojim dnešným odporúčaním.

