Niektoré krajiny by mohli na svoje územie pustiť len osoby zaočkované proti COVID-19

Alternatívou by mal byť aktuálny PCR test.

23. nov 2020 o 16:52 TASR

BRATISLAVA. Niektoré členské krajiny Európskej únie uvažujú o tom, že ľudí, ktorí nebudú očkovaní proti novému koronavírusu, by nemuseli pustiť na svoje územie.

Alternatívou by mal byť aktuálny PCR test. V pondelok to uviedol premiér Igor Matovič (OĽANO) pred zasadnutím ústredného krízového štábu.

"Buď sa preukážu očkovacím preukazom alebo aktuálnym PCR testom. Zrejme takéto obmedzenia budú. Inak povedané, ľudia, ktorí sa rozhodnú dobrovoľne neočkovať, ostanú na Slovensku a v prípade cesty do zahraničia si zaplatia PCR test," povedal predseda vlády, pričom uviedol, že si vie predstaviť, že ochranným opatrením v rámci štátu by bolo, že by nezaočkované osoby museli nosiť rúško.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas zdôraznil, že očkovanie proti novému koronavírusu má byť dobrovoľné.

"Som zástanca toho, že tu by to malo byť na dobrovoľnej báze," komentoval s tým, že ľuďom by sa mali komunikovať plusy aj mínusy tohto očkovania. Podstatné z epidemiologického pohľadu je podľa Mikasa to, aby sa dali zaočkovať rizikové skupiny.

Premiér sa vyjadril aj k protipandemickému plánu koaličnej SaS. Ten je podľa jeho názoru skôr cestou do pekla.

Ďalšie kolo plošného testovania, ktoré sa má uskutočniť v decembri, nemôže byť podľa Matoviča dobrovoľné, ako tomu bolo tento víkend.