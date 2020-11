Do Vianoc by mali byť tri kolá testovania, prvé o dva týždne

Prvé testovanie má byť celoplošné.

23. nov 2020 o 21:51 (aktualizované 23. nov 2020 o 22:02) TASR a SITA

BRATISLAVA. Do Vianoc by sa mali na Slovensku konať tri kolá testovania, v ktorých sa má použiť osem miliónov antigénových testov.

Potvrdil to premiér Igor Matovič (OĽANO) po pondelkom rokovaní ústredného krízového štábu s tým, že testovanie na štábe schválili.

Prvé kolo sa má uskutočniť o dva týždne a má byť celoplošné. Ďalšie dve by mali byť v mestách a obciach, ktoré z prvého kola vyjdú ako problematické.

„Určite tento víkend nestíhame. Reálne to vieme organizačne urobiť od 6. decembra, to sú vlastne tri víkendy do Vianoc, aby sme už na Vianoce ľudí nerušili a mohli sme mať ako tak normálne Vianoce,“ povedal Matovič s tým, že konkrétnejšie informácie povedia v najbližších dňoch. Priebeh testovania sa bude musieť podľa predsedu vlády modifikovať vzhľadom na zmeny klimatických podmienok.

"Rôzne zložky štátu, ktoré sa budú podieľať na plánovaní, majú prísť do stredy s návrhom, ako zrealizovať osem miliónov testov v priebehu troch decembrových víkendov," povedal Matovič. Viac podrobností k testovaniu nepovedal.

Štáb riešil aj otázku návratu detí do škôl. Zatiaľ k uvoľňovaniu nedochádza. Matovič avizuje návrh, ktorý by žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl mohol vrátiť do škôl na posledné dva týždne. Podrobnosti zatiaľ premiér nespresnil.