Odkazovanie cez médiá končí, Matovič sa ospravedlnil partnerom

Premiér tvrdí, že zbytočne reagoval na každé podpichnutie.

24. nov 2020 o 15:41 TASR

BRATISLAVA. Premiér Igor Matovič (OĽANO) sa ospravedlnil svojim partnerom. Tvrdí, že od utorka, ak bude chcieť niekto verejne spochybňovať rozhodnutia svojich koaličných partnerov, tak im to najprv povie do očí na koaličnej rade.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Informoval o tom na profile na sociálnej sieti.

"Nemá zmysel to tajiť. Na včerajšej (23. 11.) predpolnočnej koaličnej rade som svojim kolegom povedal, že ak sa situácia nezmení, nemám viac síl a chuť takto pokračovať ďalej. Nedokážem v čase, keď sa Slovensko nachádza v najťažšej situácii od druhej svetovej vojny a stojí zrejme pred najťažšími troma mesiacmi v tomto boji, neustále striehnuť na výpady od brata v zbroji," uviedol premiér.

Tvrdí, že vláda a koalícia musí v tejto dobe ťahať za jeden povraz a všetci koaliční partneri sa musia byť schopní postaviť aj za nepopulárne kroky a rozhodnutia.

Poukázal na to, že pred voľbami ľuďom sľúbili úplne otvorené vládnutie. Tvrdí, že je fajn, keď verejnosť vie o všetkom, čo sa v koalícii deje.

"Na druhej strane, úprimne uznávam, že som úplne zbytočne späť reagoval na každé podpichnutie pod rebro. Nedokázal som sa cez to preniesť, lebo to bolo zraňujúce a nepovažoval som to za fér voči mne, nášmu hnutiu a ostatným dvom koaličným partnerom," uviedol Matovič s tým, že sa za svoje správanie ospravedlňuje.

Verí, že dobré dohody robia dobrých priateľov. Zároveň dúfa, že sa postupne stanú opäť s Richardom Sulíkom (SaS) priateľmi.