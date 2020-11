Zdravotníci by mohli chodiť od dverí k dverám. Koalícia zvažuje, ako plošne pretestovať ľudí

Štát na plošné testovanie zatiaľ nemá ani dostatok antigénových testov

25. nov 2020 o 13:31 Michal Katuška

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/3OqOntZf.html

BRATISLAVA. Ľudia by v mínusových teplotách nečakali v rade na otestovanie, boli by to odberné tímy zdravotníkov, ktorí by chodili od domu k domu a testovali ľudí. Aj takto by mohlo vyzerať plošné testovanie v decembri, tvrdí minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Konkrétna dohoda vo vláde ale v stredu popoludní stále nebola.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Teraz som sa vrátil zo Spojených arabských emirátov, kde zdravotníci chodia od dverí k dverám," hovorí minister. Testovanie podomovou formou by sa podľa ministra dalo vyžiť aspoň v dedinách.

S opätovným plošným pretestovovaním celého Slovenska nesúhlasia koaličné strany SaS a Za ľudí, neodporúča ho ani konzílium epidemiológov a infektológov a výhrady má aj prezidentka Zuzana Čaputová. Na plošnom testovaní trvá premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Pôvodný návrh premiéra znel, aby sa počas troch predvianočných víkendov využilo osem miliónov antigénových testov. Najskôr, piateho a šiesteho decembra, by zdravotníci pretestovali celé Slovensko a v ďalších dvoch potom testovali už len regióny a obce s najvyšším počtom zistených infikovaných.

Slovensko na tri kolá testovania zatiaľ nemá ani dostatok antigénových testov. Minister hospodárstva Richard Sulík tvrdí, že zatiaľ nedokáže do 2. decembra, ako sa vláda dohodla, nakúpiť milióny testov bez toho, aby porušil zákon.

Testovanie komplikuje aj zima, antigénové testy totiž podľa výrobcov nesmú zamrznúť, aby sa neznehodnotili.