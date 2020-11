Sulík: Do druhého decembra nie je možné nakúpiť štyri milióny testov

O skutočnosti informoval listom premiéra Igora Matoviča.

25. nov 2020 o 13:30 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo hospodárstva SR by muselo porušiť zákon, ak by chcelo naplniť uznesenie vlády a kúpiť prvú časť antigénových testov už k 2. decembru tohto roka.

Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. O tejto skutočnosti už informoval listom premiéra Igora Matoviča.

"Dodržať ten najskorší termín 2. decembra na dodávku prvých 4 miliónov testov je možné len za cenu porušenia zákona, a to teda určite nechcem robiť," uviedol Sulík.



Ako dodal, je teda možné, že pri nákupoch nastanú zmeny.

"Je možné, že sa bude meniť suma. Určite sa budú meniť dátumy dodania," myslí si minister. Podľa neho sa snažia celý proces doladiť, ale nie je jednouché kúpiť také veľké množstvo testov tak, aby to bolo v súlade so zákonom.



Kabinet minulý týždeň rozhodol, že antigénové testy bude obstarávať Ministerstvo hospodárstva SR. Podľa prijatého uznesenia by malo ísť celkovo o 16 miliónov testov, ktoré by mal rezort nakúpiť k 2., 9., 16. a 31. decembru.

Už vtedy minister hospodárstva naznačil, že termíny môžu byť problém, premiér mu ale oponoval, že sú "štedré" a "realistické".