Klus: Očkovanie proti koronavírusu by mohlo byť povolením na cestovanie

25. nov 2020 o 18:37 SITA

BRATISLAVA. Európske štáty uvažujú o elektronických anonymných potvrdeniach pre tých, ktorí prekonali ochorenie alebo sa dajú zaočkovať proti COVID-19.

Uviedol to pri príchode na Ústredný krízový štáb štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS).

Podotkol, že u niektorých krajín by to mohlo predstavovať vstupenku na cestovanie.

Klus priblížil, že sa uvažuje o QR kóde, teda dvojrozmernom čiarovom kóde, vďaka ktorému policajt na hraničnom priechode zistí, či má daná osoba za sebou vakcínu či prekonanú chorobu.

Zároveň dodáva, že ide o jednu z alternatív, o ktorej plánujú diskutovať na európskej úrovni a prípadne aj na pôde Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO).

Idea vychádza z existujúcich očkovacích preukazov, ktoré sa využívajú pri cestovaní v Afrike či v Ázii. Vysvetlil, že momentálne je to v rámci úvah, avšak začiatkom budúceho roka by sa to mohlo dostať ďalej.

„Ak sa táto myšlienka uchytí, som presvedčený o tom, že najmä tí digitálni lídri v Európe by sa toho mohli zhostiť veľmi rýchlo. Tá šanca, že by to mohlo fungovať už v priebehu budúceho roka, keď budú prví občania zaočkovaní je pomerne vysoká,“ povedal.