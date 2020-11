Lekárska komora žiada urýchlené sprísnenie opatrení a dlhodobý plán

Čím skôr sa zavedú potrebné opatrenia, tým skôr uvidíme ich efekt.

25. nov 2020 o 20:23 TASR

BRATISLAVA. Na Slovensku bude v čo najkratšom čase potrebné pristúpiť k prísnym epidemiologickým opatreniam.

Zhodli sa na tom vo vyhlásení členovia Vedeckej rady a Rady Slovenskej lekárskej komory po utorkovom stretnutí.

Podľa nich by bolo dobré, keby sa podarilo prijať celospoločenský konsenzus spájajúci odborné a politické riešenia.

"Na základe dostupných relevantných dát, aj zo zahraničia, sme presvedčení, že čím skôr sa zavedú potrebné opatrenia, tým skôr uvidíme ich efekt. Veríme, že pozitívne výsledky by sme mohli pocítiť už na Vianoce," píše sa vo vyhlásení.

Prísne opatrenia by nemali byť v rozpore so zásadami zdravého životného štýlu a mali by umožňovať predovšetkým pobyt v prírode.

Vo vyhlásení sa pripomína, že akékoľvek opatrenia sa nezaobídu bez dôvery občanov.

"Preto sa v dnešnej neľahkej situácii obraciame na vás, občania. Dodržiavajme dôsledne všetky opatrenia a spoločne to zvládneme," vyzvali odborníci Slovenskej lekárskej komory.

Považujú tiež za dôležité vypracovanie dlhodobej stratégie v boji s pandémiou.