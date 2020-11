Pred Vianocami sa do škôl vráti nanajvýš zopár tisíc žiakov

Ministerstvo chystá na december len pokus, či sa školy vôbec dajú preventívne testovať.

26. nov 2020 o 21:01 Michal Katuška

BRATISLAVA. Väčšina žiakov sa do škôl pred Vianocami nevráti. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) nevie, ako by narýchlo zorganizoval testovanie pre takmer pol druha milióna ľudí, ako to od neho žiada premiér Igor Matovič (OĽaNO).

V decembri si chce ministerstvo školstva aspoň vyskúšať, či sa zadanie vôbec dá vykonať.

"Pokúsime sa o toto nové riešenie," povedal minister Gröhling. "Diskutujeme, či je to vôbec možné," tvrdí.

Do škôl by tak podľa informácií denníka SME mohli ísť najprv žiaci druhých stupňov základných škôl a študenti stredných škôl v Bratislave. Zapojenie niektorých škôl z ďalších regiónov je zatiaľ otázne.

Úlohu pravidelne testovať všetkých žiakov, ich rodičov aj učiteľov zadal Grölingovi premiér Matovič v stredu na zasadnutí Ústredného krízového štábu. To podľa neho umožní návrat študentov, ktorí sa teraz učia iba dištančne.

Testovať by sa malo preto, aby ich stretávanie sa v triedach nezvyšovalo riziko šírenia nového koronavírusu.

"Inak narastie počet pozitívnych prípadov a dupľom za situácie, keď sa nám krivka obrátila a začíname rásť," vysvetlil premiér.

Ani jedna z veľkých organizácií, ktoré združujú školy, s masívnym testovaním nesúhlasí. "Je to riešenie za hranicami prípustnosti," tvrdí napríklad Pavel Sadloň, prezident Zväzu školských asociácií a združení.

Viaceré organizácie žiadajú návrat k omnoho jednoduchšej verzii, ktorá fungovala v septembri a minister Gröhling sa ju snažil presadiť aj teraz. Znamenalo by to, že sa testuje len tam, kde je podozrenie na ochorenie Covid-19.

"Nechajte školy robiť si základnú funkciu - výchovu a vzdelávanie žiakov," žiadala v liste premiéra prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Alena Petáková.

Gröhling tvrdí, že predbežný plán testovania škôl, ktorý od neho chce premiér, predloží v pondelok.

Podľa informácií denníka SME sa však všetci žiaci nemusia do škôl vrátiť ani v januári.

Čo sa bude diať v školách, kde sa bude testovať už v decembri