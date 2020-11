Plán s riešením otvorenia škôl chce Gröhling pripraviť do pondelka

Ministerstvo sa postupne stretáva a komunikuje aj s jednotlivými zriaďovateľmi škôl.

26. nov 2020 o 17:36 TASR, SITA

BRATISLAVA. Plán s riešením, ako opäť otvoriť školy, chce minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) pripraviť do pondelka 30. novembra, keď ho chce predstaviť aj na ústrednom krízovom štábe (ÚKŠ).

Uviedol to počas live streamu, ktorý pravidelne vo štvrtok vysiela rezort školstva s tým, že na pláne ministerstvo pracuje a postupne sa stretáva a komunikuje aj s jednotlivými zriaďovateľmi škôl.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Testovanie žiakov a učiteľov

Minister pripomenul, že od ÚKŠ dostal úlohu, aby vypracoval návrh, ako by sa vedelo testovať, čo sa týka žiakov, učiteľov a zákonných zástupcov žiakov na školách, aby sa mohlo spustiť celé fungovanie vzdelávacieho systému.

"Niečo takéto nedokážeme urobiť my na ministerstve, rovnako to nedokážu urobiť ani školy. Formulácia, že školy si otestujú svojich žiakov, nie je veľmi pravdivá, pretože nemôžeme povedať, že školy si otestujú žiakov. Preto sme oslovili jednotlivých zriaďovateľov," povedal minister.

Ako dodal, so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, Asociácie základných škôl, súkromných aj cirkevných zriaďovateľov diskutujú o tom, či je vôbec niečo také možné a ako sa bude fungovať v budúcnosti.

"Ak by sme aj teraz nechali školy zatvorené a prišli by sme do 7. januára, tak by sme boli v tej istej situácii a nevedeli by sme sa pohnúť. Našou ambíciou je, aby sme nasledujúce dni aj víkend nastavili jednotlivé opatrenia tak, ako sa bude fungovať v nasledujúcich dňoch, keď sa pôjde do nejakého spôsobu testovania, alebo ako sa bude fungovať aj od januára, keď bude táto situácia pretrvávať," vysvetlil minister.

Pomôcť majú zriaďovatelia

Poukázal tiež na to, že škola nemôže zrealizovať testovanie sama, v tejto súvislosti budú musieť podľa neho pomôcť aj zriaďovatelia.

Gröhling tvrdí, že v otázke financií plánuje stretnutie aj s ministerstvom financií. Zaoberať sa podľa neho budú musieť aj otázkou, že niektorí rodičia odmietnu dať otestovať seba alebo deti. Zároveň poznamenal, že nebude možné otestovať všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov.

"Je to výrazná logistická operácia, ktorú by sme museli spraviť. Pôjdeme určitými fázami a budeme diskutovať so zriaďovateľmi, ako by sme postupne vedeli naštartovať veci a možno aj vyhodnotiť celú situáciu a poučiť sa z nej aj do januára, keď by sme mali nastavené ďalšie, už podrobnejšie pravidlá," povedal minister.

V prípade otvorenia stredných škôl sa bude musieť podľa ministra riešiť aj otázka fungovanie stredoškolských internátov.

Podľa ministra stojí za to každý jeden deň, ktorý už žiaci budú môcť byť v škole. Poznamenal, že takto sa učitelia aspoň dozvedia, aké vedomosti majú žiaci a budú sa vedieť pripraviť na január.

Únia miest vyjadrila podporu

Únia miest Slovenska (ÚMS) je po dnešnom rokovaní s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a po online rokovaní s členskými mestami pripravená podporiť testovanie na základných školách, ktorých zriaďovateľmi je územná samospráva.

ÚMS je však presvedčená, že ak má byť tento projekt úspešný a zmysluplný, musí byť testovanie povinné. Po rozhodnutí odborníkov sa testovanie bude týkať len pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl, rodičov a žiakov 2. stupňa.

V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



ÚMS preto od štátu očakáva, že dorieši legislatívny zámer povinnosti tohto testovania. V opačnom prípade, aj podľa odborníkov, nebude mať všetko úsilie žiaden zmysel.

Dotiahnutie tohto bodu by sa malo uskutočniť na piatkovom stretnutí ÚMS s MŠVVaŠ SR a so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Mestá veria, že za splnenia tejto podmienky spolu so zodpovednou spoluprácou všetkých partnerov dokážu náročný projekt zvládnuť.



Mestá urobia maximum, aby sa projekt testovania na základných školách podaril úspešne a bezpečne zrealizovať za jasných pravidiel.

„Mestá sú preto pripravené zabezpečiť administratívny a zdravotnícky personál a s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva vyberú vhodné priestory pre testovanie. Štát zabezpečí testy, certifikáty, ochranné prostriedky a financovanie administratívneho a zdravotníckeho personálu,“ uzavrela ÚMS.

Dištančné vzdelávanie

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl.

Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne.

Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga.