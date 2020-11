Minúta po minúte: Začala platiť úprava karanténnych povinností po vstupe na Slovensko

Pandémia si vyžiadala 732 životov.

26. nov 2020 o 6:38 (aktualizované 26. nov 2020 o 9:23) Martin Vonšák, Erik Balázs, TASR, SITA, ČTK

Koronavírus na Slovensku: Priebeh pandémie sledujeme naživo (minúta po minúte)

09:23 SVET V Česku za stredu zaznamenali 4 931 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 47 súvisiacich úmrtí.

Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených vo štvrtok ráno na oficiálnej webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.

Česko v súčasnosti eviduje 82 259 aktívnych prípadov nákazy. Celkovo sa v ČR od začiatku pandémie nakazilo 507 549 ľudí. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 417 657 osôb. Do stredy 18.05 h bolo v nemocniciach hospitalizovaných 5413 pacientov, stav 815 z nich je vážny.

08:15 SVET Južná Kórea zaznamenala viac ako 500 nových prípadov nákazy koronavírusom v priebehu 24 hodín, pričom je to tak po prvý raz za osem mesiacov.

Krajina v súčasnosti čelí nárastu prípadov, ktorému predchádzalo októbrové uvoľnenie prísnych pravidiel sociálneho odstupu. V snahe bojovať s týmto nárastom preto v utorok znovu zaviedla striktné obmedzenia v hlavnom meste Soul a niekoľkých ďalších oblastiach.

08:03 SVET Ochoreniu COVID-19 podľahol vo štvrtok vo veku 84 rokov bývalý sudánsky premiér Sadík Mahdí, ktorý bol v ostatných desaťročiach popredným predstaviteľom sudánskej opozície.

S odvolaním sa na vyjadrenie vedenia jeho strany o tom informovala agentúra AFP. Mahdí, líder umiernenej Ľudovej strany (Umma), bol pred tromi týždňami - po hospitalizácii v Sudáne a pozitívnom výsledku testu na nový koronavírus - prevezený na liečbu do Spojených arabských emirátov.

07:22 SLOVENSKO Dnes vstúpila do platnosti upravená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva ku karanténnym povinnostiam osôb pri vstupe na územie Slovenska. Čo sa mení?

Deti do siedmich rokov nebudú po príchode zo zahraničia povinne testované. Doteraz to platilo pre deti do troch rokov. Testovanie však môže nariadiť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo lekár.

Pri bezpríznakovom priebehu sa izolácia končí pre deti do siedmich rokov ukončením povinnosti domácej izolácie osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, doteraz to bolo do troch rokov veku.

Výnimku z izolácie a testovania dostanú aj ľudia, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a sú občanmi krajiny EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska a v ostatných troch mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19, o čom musia mať potvrdenie od lekára na formulári.

Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby, už nebudú musieť žiadať o výnimku ministerstvo zdravotníctva, ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín. "Musia však predložiť lekárske pozvanie alebo následne potvrdenie o ošetrení. Ak ich pobyt presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na webstránke ministerstva zdravotníctva https://cestujem.standardnepostupy.sk," vyplýva z vyhlášky.

Výnimku budú mať naďalej zamestnanci prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry, spresňuje sa však, že pre energetiku a priemysel súhlas vydáva ministerstvo hospodárstva, pre elektronické komunikácie ministerstvo dopravy. "Výnimku majú aj hráči športových tímov a členovia realizačných tímov, ktorí cestujú na športové súťaže (Tipos Extraliga, Ice Hockey League alebo MOL Liga), musia však mať o tom potvrdenie," dopĺňa sa vo vyhláške.

Na zozname menej rizikových krajín sa už nebude nachádzať Grécko a pribudnú Írsko a Singapur.

07:12 SVET Nemecko sa bude v snahe o zamedzenie šírenia infekcie nového koronavírusu snažiť s ďalšími členskými krajinami EÚ dohodnúť na tom, aby zostali všetky lyžiarske strediská do začiatku januára zatvorené.

06:54 SVET V Spojených štátoch pribudlo v stredu vyše 2400 úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom, čo je podľa údajov baltimorskej Univerzity Johnsa Hopkinsa (JHU) najvyšší denný prírastok za posledných šesť mesiacov. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že k takémuto vysokému počtu úmrtí došlo práve na začiatku osláv spojených s Dňom vďakyvzdania, ktorý pripadá na štvrtok. V USA dosiaľ zaznamenali celkovo 262 090 úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom, z toho 2439 ich pribudlo za stredu. JHU v stredu taktiež informovala o vyše 200.000 nových prípadoch nákazy, ktorých v USA od začiatku pandémie zaznamenali podľa údajov tejto univerzity už takmer 12,8 milióna.

Vláda Američanov vyzvala, aby v súvislosti s oslavami sviatku Dňa vďakyvzdania necestovali a oslavovali len s ľuďmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Fotky preplnených amerických letísk, ktoré však v ostatných dňoch zaplavili sociálne siete, podnietili obavy, že ľudia tieto odporúčania neberú príliš vážne. Neskoro večer pred Dňom vďakyvzdania však bola premávka značne slabšia, uvádza AFP.

6:40 SVET Nemecko predĺži do 20. decembra čiastočný lockdown, ktorý mal pôvodne platiť do konca novembra. Podľa Merkelovej spomalili súčasné protipandemické opatrenia, ktoré v krajine platia už viac ako tri týždne, šírenie nového koronavírusu, avšak na zaistenie bezpečnosti je potrebné mať viac času. Kancelárka ale dodala, že prísne opatrenia by sa mohli uvoľniť, ak by došlo k neočakávanému poklesu nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu.

Predstavitelia jednotlivých spolkových krajín sa s nemeckou vládou tiež dohodli na obmedzení súkromných stretnutí. Povolené sú tak po novom takéto stretnutia maximálne piatich osôb z dvoch domácností, pričom do tohto počtu sa nezarátavajú deti vo veku 14 a menej rokov - tých sa môže zísť aj viac, informovala Merkelová.

Počas vianočných sviatkov - od 23. decembra do 1. januára - sa obmedzenia pre stretávanie rodín zmiernia. Zísť sa bude môcť až do 10 ľudí, do ktorých počtu sa taktiež nerátajú deti do 14 rokov.