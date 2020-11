Neotestované deti by mali pokračovať v dištančnom vzdelávaní, myslí si Krajniak

Erik Tomáš preferuje školský semafor.

28. nov 2020 o 13:51 TASR

BRATISLAVA. Deti rodičov, ktorí by nesúhlasili s ich otestovaním na prítomnosť nového koronavírusu, by mohli vo vzdelávaní pokračovať naďalej dištančnou formou. V relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Systém výučby by sa podľa neho dal nastaviť aj tak, aby sa hodina realizovala prezenčne aj dištančne zároveň.

Jeho oponent v diskusii, nezaradený poslanec Národnej rady pôsobiaci v strane Hlas Erik Tomáš, by sa však namiesto testovania detí a ich príbuzných radšej priklonil k otváraniu škôl tam, kde to dovoľuje epidemiologická situácia.

"Školy, ktoré sa teraz idú pretestovať spolu s rodičmi a príslušníkmi domácností - tam je ľudí viac ako jeden milión, možno 1,5 milióna, a ja to veľmi podporujem," povedal Krajniak na margo toho, že riešeniami situácie s pandémiou nového koronavírusu sú buď len lockdown, alebo masívne plošné testovanie.

Ako pozitívny príklad uviedol testovanie v zariadeniach sociálnych služieb, kde plošné testovanie rezort práce vykonáva od septembra v pravidelných intervaloch. "Na základe toho sa nám darí zachytávať tie ohniská oveľa skôr, ako by sa rozrástli do vážnejších priebehov," spresnil.

Ako uviedol Tomáš, on by sa v kontexte otvorenia škôl prikláňal skôr k semaforu z dielne šéfa rezortu školstva Branislava Gröhlinga (SaS). "Že tie školy by sa otvárali podľa toho, v akom regióne je aká úroveň nákazy," dodal Tomáš s tým, že to však ministrovi podľa jeho slov "zhodil zo stola" premiér Igor Matovič (OĽANO) pre koaličné nezhody so stranou SaS.

Podľa Tomáša by sa z toho nemala robiť revolúcia, deti na prvom stupni základných škôl do školy chodia a poslanec tvrdí, že on zvýšenú nákazu nebadá.

Diskutéri sa vrátili aj k návštevám predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) v nemocnici. Tomáš kritizoval, že si Kollár v čase zakázaných návštev v nemocniciach do izby "vodí dámske návštevy".

"Tie dámske návštevy, to boli opatrovateľky, to boli často dámy v rokoch," reagoval Krajniak.