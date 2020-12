Gröhling sa podľa Matoviča vyhovára, premiér preberá otváranie škôl do vlastných rúk

Niektoré školy by sa mohli otvoriť už v pondelok.

2. dec 2020 o 16:26 (aktualizované 2. dec 2020 o 16:53) TASR a SITA

BRATISLAVA. Premiér SR Igor Matovič (OĽANO) preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 do vlastných rúk.

Tvrdí, že už nechce počúvať výhovorky zo strany ministerstva školstva, keďže vidí ochotu niektorých riaditeľov škôl, starostov i primátorov zapojiť sa do testovania.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Avizuje, že v pondelok by sa niektoré školy na Slovensku mohli otvoriť. Priznal, že jedna zo škôl, ktorá sa do pilotného testovania zapojí, bude aj súkromná škola, kde chodia jeho dcéry.

Neotestovaní žiaci sa majú vzdelávať dištančne

Súvisiaci článok Prezidentka: Nie je čas na politické spory, deti sa potrebujú vrátiť do škôl Čítajte

"Som sklamaný z prístupu ministerstva školstva k tejto veci. Stačilo. V stredu na vláde som požiadal ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), aby v prípade, ak zabezpečím všetko ostatné, neblokoval otvorenie škôl. Bude to niekoľko škôl, ale chcem dokázať, že nie je čas na výhovorky," skonštatoval Matovič.

Je v kontakte s viacerými zriaďovateľmi, ktorí deklarovali, že dajú pretestovať žiakov, ich rodičov i svojich zamestnancov. Spomenul aj istého primátora mesta, ktorý vyjadril ochotu takto otvoriť všetky školy v pôsobnosti svojej samosprávy.

Predseda vlády vyhlásil, že chce na pilotnom otvorení niektorých škôl dokázať, že sa to dá. "Chcem dosiahnuť, aby v pondelok 'x' škôl na Slovensku otvorených bolo. Je to čisto moja osobná iniciatíva. Informoval som o tom ministrov," uviedol Matovič.

Školáci, ktorí sa dajú otestovať, budú mať podľa neho prezenčnú výučbu. Neotestovaní žiaci sa majú vzdelávať dištančne.

Gröhling má aj tretí plán

Súvisiaci článok Gröhling je zrelý na demisiu Čítajte

Plán z dielne ministerstva školstva na návrat žiakov do škôl v utorok ústredným krízovým štábom neprešiel. Ďalší návrh na návrat žiakov do škôl, v poradí už tretí, chce minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) predstaviť pred Vianocami, a to do 23. decembra.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra.

Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga.

Sulík a Krajčí by sa mali uvedomiť

Slovensko sa podľa Matoviča aktuálne z epidemiologického hľadiska nachádza v pasci. Pri súčasnom náraste pozitívnych prípadov, má Slovensko dve možnosti, a to celoplošné testovanie alebo rôzne stupne lockdownu.

“Testy nemáme zabezpečené a som zvedavý, kto sem príde pred Vianocami a povie, že bude lockdown,” pýtal sa premiér.

Antigénových testov máme podľa neho málo. Dodal, že uznesenie o nákupe 16 miliónov testov rezortom hospodárstva prijaté ešte v novembri pritom stále platí.

„Mrzí ma, že za dva týždne nie sú nakúpené žiadne,“ zhodnotil. Ministra hospodárstva ako aj ministra zdravotníctva pritom poprosil, aby sa uvedomili a dohodli. „Ide o životy a zdravie,“ odkázal.