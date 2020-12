Ako často sa treba testovať? Otázky a odpovede o otváraní škôl

Ak školy odmietnu testovanie, zostávajú vzdelávať dištančne.

4. dec 2020 o 20:22 Michal Katuška

BRATISLAVA. Vláda schválila plán otvárania druhého stupňa základných a takisto stredných škôl, predchádzať im bude plošné otestovanie žiakov, rodičov a učiteľov antigénovými testami.

Väčšina z vyše 3,5 tisíca škôl na Slovensku sa otvorí od januára, ak pristúpia na plán testovania. Niekoľko desiatok škôl si však testovanie vyskúša už od soboty a ich žiaci sa budú môcť učiť v škole už od 7. decembra.

Ešte v piatok večer vláda len pripravovala podrobné podmienky, na základe ktorých by sa školy mohli na testovanie pripraviť.

Pilotne pretestujú aj súkromnú škola BESST v Trnave, kam chodia dcéry premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Premiér sa súkromne dohodol s jej zriaďovateľom, aby bola medzi prvými. Školu spoluvlastní Viliam Krajčovič, ktorý štátu dodal antigénové testy na plošné testovanie v novembri.

"Ak by som to neurobil, tí druhí by mi zas vynadali, že prečo svoje dcéry najprv nepošle na test, aby sa im pošpárali v nose. Viete čo, to je Hlava 22," vysvetľoval v piatok svoj postup premiér.

Matovič sa v stredu rozhodol "zobrať otváranie škôl do vlastných rúk" po tom, ako dvakrát s ministrami za OĽaNO zablokovali predošlé návrhy na otváranie škôl ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS).

Matovič sám kontaktoval aj ďalšie školy a vybavil s nimi pilotné testovanie, hoci na to nemal mandát vlády, Ústredného krízového štábu ani ministra školstva.

"Keď predseda vlády koná na vlastnú päsť, nepoznám takú normu, o ktorú by sa pritom mohol oprieť. Toto je kompetenciou ministra školstva, nie premiéra," tvrdí ústavný právnik Vincent Bujňák.

Stredoškoláci a žiaci z druhých stupňov základných škôl sa pôvodne mali do škôl vrátiť tento týždeň. Matovič napokon predložil vlastný plán, ktorý sa však podľa Gröhlinga odlišuje od jeho pôvodného plánu len minimálne.

"Ideme v jednotnej línii, len nám to chvíľu trvalo," povedal v piatok popoludní. Gröhling pripustil, že ak by sa s ním premiér nesporil, školy by sa buď otvorili načas, alebo by ich do pilotného testovania stihli zaradiť viac.

Stredoškoláci sa v triedach neučia ôsmy týždeň, žiaci druhého stupňa základných škôl sa vzdelávajú diaľkovo jeden a pol mesiaca.

Denník SME pripravil sériu otázok a odpovedí, čo je zatiaľ známe a čo nie pri otváraní škôl.

Ktoré školy sa otvoria ešte pred Vianocami?

Už v sobotu 5. decembra začnú v niekoľkých školách testovať žiakov, jedného zákonného zástupcu a učiteľov. "Áno, testujeme v sobotu, stihneme to za jeden deň. Účasť vidím 50 na 50," potvrdzuje zriaďovateľ trnavskej súkromnej školy BESST Roman Hirner.

Cez víkend by sa podľa Matoviča takto malo stihnúť pretestovať niekoľko desiatok škôl. Ktoré to sú, do uzávierky Úrad vlády nezverejnil.

Matovič na svojom facebooku vyzval aj ďalšie školy, aby sa do pilotného otvárania škôl zapojili.