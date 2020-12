Krajčí: Lockdown je stále jednou z možností, musíme to akceptovať

Stretávanie počas sviatkov by podľa ministra mohlo umožniť testovanie.

7. dec 2020 o 11:55 TASR

BRATISLAVA. Lockdown je stále jednou z možností, ktorú bude musieť Slovensko akceptovať. V pondelok to pred rokovaním vlády povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

To, či by k nemu malo dôjsť pred Vianocami, prípadne po nich, je podľa jeho slov otázkou dohody.

"Ja si myslím, že keď už by mal byť nejaký lockdown, mal by byť v čase, keď nás to ekonomicky najmenej poškodí," komentoval Krajčí, pričom doplnil, že sledujú dáta, no nedá sa predpokladať, čo sa stane, keďže je Slovensko v núdzovom stave.

To, čo by umožnilo ľuďom, aby sa mohli počas nadchádzajúcich sviatkov stretnúť, je podľa šéfa rezortu zdravotníctva antigénové testovanie. Testov je podľa neho ešte dosť, približne okolo jedného milióna.

Testovanie zo slín na školách nie je podľa ministra zdravotníctva zlým nápadom, nápad by však potreboval logistickú prípravu. Keďže sa Slovensku podarilo zrealizovať celoplošné testovanie, Krajčí predpokladá, že by sa to dalo zvládnuť.

Dodal, že očkovanie proti novému koronavírusu bude dobrovoľné. Ľuďom sa bude rezort zdravotníctva snažiť poskytnúť všetky presné pravdivé informácie, aby sa mohli rozhodnúť. Minister v očkovaní vidí zmysel. Podľa jeho slov je veľmi dobrým nástrojom, ako poraziť pandémiu ochorenia COVID-19.

Pre bezpečnosť ľudí na Slovensku je podľa Krajčího dôležité, aby sa pendleri dali raz za dva týždne pretestovať. Tvrdí, že ide o ochranu slabších.