Matovič by mal podľa Čaputovej zvážiť odovzdanie manažovania pandémie

Premiér by tak podľa nej mal viac času na prevzatie iných vecí.

7. dec 2020 o 12:52 TASR

Správu aktualizujeme.

BRATISLAVA. Premiér Igor Matovič (OĽANO) by mal zvážiť odovzdanie manažovania pandémie niekomu inému.

Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová v diskusnej relácii na rádiu Expres. Nekonkretizovala však, kto by to mal byť. Premiér by tak podľa nej mal viac času na prevzatie iných vecí.