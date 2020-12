Žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia má byť v skupinke najviac päť

Skupinku musí viesť učiteľ s negatívnym testom.

11. dec 2020 o 10:41 SITA

BRATISLAVA. Malé skupiny žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nemusia ukázať negatívny výsledok na ochorenie COVID-19.

Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva SR vo svojej vyhláške vo vestníku vlády SR zverejnenom na stránke Ministerstva vnútra SR.

Žiaci základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia sa tak budú môcť opäť zúčastniť na prezenčnom vyučovaní v malých skupinách vytvorených z najviac piatich žiakov a jedného učiteľa. Ten sa tiež nemusí preukázať negatívnym testom.

Medzi osobami, ktoré majú výnimku z povinnosti, sú aj žiaci a zamestnanci základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl.

Ostatní žiaci piateho až deviateho ročníka základných škôl a stredných škôl a ich vyučujúci majú od 11. do 22. decembra naďalej povinnosť preukázať sa pred vstupom do vnútorných aj vonkajších priestorov školy negatívnym výsledkom antigénového či RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Výsledok by nemal byť starší ako 14 dní.