Najdôležitejšie správy dňa: Čím skôr, tým lepšie. Odborníci odporúčajú tvrdý lockdown

Pozrite si prehľad dnešného dňa.

11. dec 2020 o 18:30 Veronika Orviská

Situácia je zlá, pandemická komisia navrhne vláde zákaz vychádzania.

Summit EÚ našiel dohodu pre 55-percentné zníženie emisií do roku 2030.

Lídri Únie dosiahli aj dohodu o rozpočte a ozdravnom pláne.

Námestníčka pre ošetrovateľstvo tvrdí, že v nemocnici končí pre kauzu s Borisom Kollárom.

Poštová poisťovňa smeruje do rúk konkurencie.

Biatlonistky Fialkové majú za sebou neúspešnú premiéru vo Svetovom pohári.

Prinášame prehľad najdôležitejších správ dnešného dňa:

Odborníci odporúčajú lockdown

V slovenských nemocniciach zomiera každý piaty pacient, ktorého pre Covid-19 hospitalizujú. Situácia je vážna a koronavírus vykazuje známky reťazového a nekontrolovateľného šírenia. Takto zhodnotil situáciu posledných dní minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Odborníci z Pandemickej komisie preto vláde navrhujú zákaz vychádzania. Ten by mal byť podobný ako pred celoplošným testovaním. Vychádzať by sa mohlo len za účelom cestovania do práce či napríklad na nákup potravín.

"Zabudnite na Vianoce, ako ich poznáte. Budú doma s vianočným stromčekom a oblátkami," povedal pre SME analytik Ivan Bošňák.