Situácia sa výrazne zhoršila, pandemická komisia navrhne zákaz vychádzania

Slovensko zároveň prijalo stratégiu očkovania proti COVID-19.

11. dec 2020 o 18:06 (aktualizované 11. dec 2020 o 19:09) TASR a SITA

BRATISLAVA. Pandemická komisia navrhne Ústrednému krízovému štábu zákaz vychádzania. Ten by mal byť podobný ako pred celoplošným testovaním.

Vychádzať by sa mohlo len za účelom cestovania do práce či napríklad na nákup potravín. Dôvodom je veľmi vážna situácia okolo nového koronavírusu a zvyšujúci sa počet hospitalizácií.

Po rokovaní Pandemickej komisie vlády SR to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Do prírody len v rámci okresu

Ako Krajčí uviedol, pandemická komisia odporučila vláde prehodnotiť opatrenia, ktoré boli avizované tento týždeň.

Dospela k názoru, že je potrebné zaviesť čo najskôr podobný lockdown, teda zákaz vychádzania, aký bol pred celoplošným testovaním.

Bolo by teda povolené vychádzať z domu do práce, deti by mohli chodiť do škôl a škôlok, chodiť by sa mohlo do najbližšieho obchodu pre nevyhnutné veci.

Povolené by bolo vychádzanie z dôvodu starostlivosti o blízku osobu, venčenie zvieraťa a návštevy prírody, avšak len v rámci okresu. Zákaz vychádzania by mal platiť do 10. januára.

"Čím neskôr lockdown zavedieme, tým dlhšie musí trvať, aby sme sa mohli dostať k pozitívnym číslam, ktoré umožnia uvoľniť opatrenia v krajine," vysvetlil minister.

Epidemiologička Henrieta Hudečková uviedla, že podstatou navrhovaných opatrení je obmedzenie mobility. "Ak niečo neurobíme, dostaneme sa do veľmi zlej situácie, z ktorej sa môžeme pomerne dlhú dobu dostávať naspäť," povedala.

Každý piaty hospitalizovaný ochoreniu podľahne

Osoby, ktoré sa dajú otestovať, budú mať podľa Krajčího výnimku zo zákazu.

Šéf rezortu priznal, že každý piaty pacient, ktorý sa dostane do nemocnice, ochoreniu COVID-19 podľahne. K nákaze často dochádza práve v nemocniciach a v zariadeniach sociálnych služieb.

Každý deň podľa Krajčího v nemocniciach zomiera takmer 35 ľudí. Úmrtia hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 hovoria podľa neho o tom, že do nemocníc sa dostávajú starší, imobilní pacienti či pacienti s chronickými ochoreniami.

Dodal tiež, že percento postihnutých nad 65 rokov z celej populácie postihnutej koronavírusom je vyššie, ako býva zvykom, aj preto celkové počty pacientov v nemocniciach rastú.

Situácia v nich sa postupne zhoršuje, kapacity lôžok však podľa ministra zdravotníctva stále sú. Za posledný týždeň pribudlo približne 300 pacientov s ochorením COVID-19. Stúpa aj percento zdravotníkov, ktorí sú v karanténe, aktuálne je to 2 917 úväzkov zdravotníkov.

Slovensko je však stále v porovnaní s okolitými krajinami v počte nakazených na tom lepšie, ale trend je nepriaznivý.

"Žiaľ, sedemdňový aktuálny priemer, keď spočítame PCR testy a antigénové testy je na úrovni 3 571, avšak každým dňom sa počty pozitívnych testov zvyšujú," vysvetlil Krajčí.

Minister predpokladá aj nárast množstva vykonaných testov, keďže sa budú otvárať nové odberné miesta, ktorých je v súčasnosti 223.

Analytici ministerstva zisťovali aj to, aké mali opatrenia vlády dopady na reprodukčné číslo vírusu.

"Aj po zavedení pomerne prísnych opatrení v polovici októbra, sme mali stále reprodukčné číslo nad úrovňou jedna. Pod úroveň jedna sa číslo dostalo, až keď sme zaviedli takzvaný lockdown pred plošným testovaním. V zapätí po celoplošnom testovaní sa nám ho podarilo zraziť ešte výraznejšie dole," uviedol Krajčí.

V súčasnosti je reprodukčné číslo 1,35 a je to jeden z dôvodov, prečo aj pandemická komisia v piatok zasadala.

Štyri vlny očkovania

Slovensko zároveň prijalo stratégiu postupného očkovania proti COVID-19. Zaočkovaných by malo byť 65 percent populácie.

Očkovať sa budú ľudia nad 18 rokov. Vakcinácia sa bude realizovať v štyroch vlnách. Informoval o tom infektológ Pavol Jarčuška.

Priblížil, že v prvej vlne by sa mali zaočkovať zdravotníci, či pracovníci v domovoch sociálnych služieb, ale napríklad aj policajti, vojaci a pracovníci kritickej infraštruktúry.

V druhej vlne pôjde o očkovanie ľudí nad 65 rokov a chronicky choré osoby. V tretej vlne budú očkované osoby z marginalizovaných rómskych komunít, bezdomovci, azylanti, ale napríklad aj učitelia.

V štvrtej vlne by mali byť zaočkované len osoby nad 18 rokov, ktoré o vakcináciu budú mať záujem.