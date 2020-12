Nemusíme súperiť o vakcíny. Treba sa pripraviť na ich príchod

Predseda európskeho výboru Valášek hodnotil výsledky summitu EÚ.

11. dec 2020 o 14:39 TASR

BRATISLAVA. Európska únia bude mať normálny rozpočet aj plán obnovy, diskusia súvisiaca s klimatickými zmenami bola ťažšia, ako sa čakalo.

Skonštatoval to predseda európskeho výboru Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (Za ľudí) v súvislosti so samitom lídrov EÚ v Bruseli. Ocenil dohodu lídrov o podpore príchodu vakcín proti COVID-19.

Pripomenul Ministerstvu zdravotníctva SR, že treba pracovať na vakcinačnom pláne. Vyjadril sa aj k rozšíreniu sankcií voči Turecku. Osobne by uvítal tvrdšie rozhodnutie.

"EÚ bude mať nakoniec normálny rozpočet aj plán obnovy. Maďarsko a Poľsko ustúpili po tom, ako zvyšní lídri členských krajín vydali viacero 'spresnení' k novému mechanizmu ochrany právneho štátu," skonštatoval Valášek na sociálnej sieti. Naďalej podľa jeho slov platí, že porušiteľom budú krátené eurofondy.

Poľsko sa zaťalo

V súvislosti s diskusiou o klimatických zmenách uviedol, že Poľsko sa "zaťalo" a do 7.00 h ráno blokovalo text dohody.

"Hlavne na protest proti plánovanému zníženiu emisných kvót. Výsledná dohoda hovorí o potrebe rovnováhy medzi znižovaním povoleniek na emisie a potrebami chudobnejších krajín EÚ," ozrejmil šéf výboru.

Dodal, že napokon však lídri dospeli k dohode na znížení emisií o 55 percent v porovnaní s rokom 1990 do roku 2030. Doterajší cieľ pre tento dátum bol znížiť emisie o 40 percent.

Nemusíme súperiť o vakcíny

Pozitívne vníma diskusiu o vakcínach proti COVID-19, podľa jeho slov by mohli byť dostupné od prvého januárového týždňa.

"Pripomínam, že Slovensko a iné členské krajiny si objednali vakcíny cez Európsku komisiu. To má tú obrovskú výhodu, že nemusíme súperiť o vakcíny s inými, väčšími štátmi EÚ, a dostaneme ich skôr a za lepšiu cenu, ako keby sme medzi sebou súperili," vysvetlil.

Upozornil, že treba pracovať na vakcinačných plánoch. Poukázal napríklad na náročnosť skladovania a prepravy vakcín. Podotkol, že vakcinačné plány už zverejnili Portugalsko, Francúzsko, Bulharsko i Belgicko.

Prísnejší postup voči Turecku

Tvrdé rozhodnutie vidí v rozšírení sankcií voči Turecku v súvislosti so sporom okolo ložísk ropy a zemného plynu vo východnej časti Stredozemného mora.

"EÚ rozšírila sankčný zoznam proti Turecku o ďalšie firmy, ktoré hľadajú plyn v teritoriálnych vodách Cypru. Grécko hovorí, že EÚ nezašla dosť ďaleko. Fakt tiež je, že USA pripravujú ešte tvrdšie sankcie," ozrejmil.

Osobne si myslí, že porušenie teritoriálnych vôd je takým zásadným problémom, že si zaslúži tvrdšie sankcie. "Nám by sa určite nepáčilo, ak by iný štát ťažil nerastné suroviny na našom území bez nášho súhlasu," podotkol.

Ohrozené lety do Británie

Doplnil, že sa skomplikovali výhľady na novú dohodu o brexite a Brusel i Londýn očakávajú skôr kolaps rokovaní. Európska komisia začala zverejňovať núdzové plány pre prípad nedohody.

"Bude treba napríklad ošetriť lety do a z Británie - bez novej dohody by lety zastavili. Pripomínam, že 50 percent letov zo slovenských letísk smeruje práve do Británie," priblížil Valášek.