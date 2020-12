Pandemická komisia navrhuje zákaz vychádzania, Matovičove opatrenia sú slabé

Hygienici v regiónoch už zasiahli a pritvrdili.

11. dec 2020 o 19:23 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Trvalo iba dva dni od predstavenia miernych predvianočných obmedzení premiérom Igorom Matovičom a hlavným hygienikom Jánom Mikasom, kým ich odborníci v pandemickej komisii navrhli neporovnateľne sprísniť.

Epidemiológovia či infektológovia navrhujú zaviesť zákaz vychádzania podobný tomu, aký nastal po plošnom testovaní.

Znamená to, že by ľudia mohli ísť iba do obchodu - potravín, drogérie či lekárne, do práce, do školy či do prírody, no jedine vo svojom okrese.

Výnimka by mala byť aj cesta na test.

Pandemická komisia je poradný orgán vlády, o zákaze vychádzania môže rozhodnúť až Matovičov kabinet.