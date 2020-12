Remišová: Krízu musí manažovať niekto, kto ponesie zodpovednosť

Remišová potvrdila, že testov je momentálne málo.

15. dec 2020 o 12:51 TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Manažovať krízu v krajine musí niekto, kto za to ponesie aj politickú zodpovednosť.

Myslí si to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá to uviedla počas utorkovej tlačovej konferencie. Ako tvrdí, musí to byť niekto z vlády.

"Slovensko má veľmi veľa odborníkov a má špičkových vedcov. Manažovanie krízy musí byť kolektívne a musia sa doň zapojiť všetci - vláda, odborná verejnosť, vedci, ale aj každý jeden občan, ktorý bude dodržiavať opatrenia," povedala Remišová. Podotkla, že v stredu (16. 12.) na vláde sa budú prijímať opatrenia na vianočné obdobie. "Opatrenia sa už nedajú ďalej odkladať, je ich treba pripraviť a povedať ľuďom. Odborníci na pandemickej komisii odporúčajú zníženie mobility," povedala Remišová. Chce, aby boli pravidlá ľudské, ale zároveň musia byť primerané, aby sa ľudia na to stihli pripraviť.

Remišová potvrdila, že testov máme momentálne málo, napriek tomu, že všetci vyzývajú ľudí, aby sa dali testovať.

"Na vládu má prísť minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s riešením," povedala. Zároveň sa vyjadrila aj k očkovaniu na ochorenie COVID-19. "Očkovanie je veľmi dôležité, očakávame, že regulačné európske úrady schvália vakcínu a bude sa môcť očkovať. Je mimoriadne dôležité, aby sme boli na 100 percent pripravení a mohli sme začať očkovať zdravotníkov a všetky rizikové skupiny obyvateľstva," uviedla ministerka s tým, že k očkovaciemu plánu majú ešte pripomienky. Očkovanie bude podľa nej určite dobrovoľné.

Vicepremiérka zároveň žiada, aby mali jasný plán, ako dostať deti do škôl. Verí, že ak to epidemiologická situácia dovolí, tak deti budú 11. januára sedieť v školách.