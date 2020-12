Ani koaliční poslanci nevedia, či budú môcť vycestovať na sviatky. Viacerí z Bratislavy ujdú cez víkend

Aj keď majú poslanci kontakty na ministrov, nevedia viac ako bežní ľudia.

15. dec 2020 o 21:20 Michal Katuška

BRATISLAVA. Málokomu premiér Igor Matovič v jeho hnutí OĽaNO dôveruje viac ako poslancovi Michalovi Šípošovi. Aj preto sa stal po parlamentných voľbách šéfom poslaneckého klubu OĽaNO, svadba na ktorej sa Matovič bavil v auguste bez rúška, bola práve Šípošova. Ani on však od premiéra nezistil, či s manželkou budú môcť na Vianoce vycestovať na východ.

Ani poslanci Romana Tabak a Mária Šofranko z OĽaNO, Peter Pčolinský zo Sme rodina, Jana Bittó Cigániková z SaS, či Miroslav Kollár z hnutia Za ľudí, vraj nevedia viac ako desaťtisíce bežných ľudí, čo by na Vianoce chceli vycestovať, ale nevedia, či budú môcť.

"Ak by sa dalo, cestovali by sme s manželkou do Starej Ľubovne. Neviem však, čo bude od pondelka," tvrdí Šípoš, hoci patrí k najbližším Matovičovým spolupracovníkom.

Na rozdiel od bežných ľudí však poslanci majú prístup k ministrom či premiérovi, vedia im zavolať, či dohodnúť si stretnutie.

"Mám asistentky, ktoré nie sú z Bratislavy, majú rodiny a plánovali cestovať budúci týždeň, tak som ich upozornila, že to už nebude možné. Keď chcú odcestovať, musia odcestovať do nedele," poradila šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Odporúčala im to tiež len preventívne, lebo ani ona nevie, čo presne má od pondelka vláda zaviesť.

Mnohí poslanci tak napriek svojej funkcií premýšľajú rovnako ako bežní ľudia, aby sa vedeli na Vianoce zariadiť.