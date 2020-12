Dobré ráno: Všetci chcú zákaz vychádzania. Prečo nie je?

Čo sa dialo počas posledných dní.

15. dec 2020 o 23:00 Michal Katuška, Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

Odborníci hovorili, že máme okamžite zavrieť krajinu a prijať prísnejšie protipandemické opatrenia.

V pondelok sa dokonca mimoriadne stretla vláda, no nič neschválila. Včera sa však prezidentka stretla s vedcami, vystúpila a vyzvala občanov na disciplínu i na prijatie ďalších opatrení.

Prečo teda stále nemáme zákaz vychádzania, či bude a ak áno, odkedy, ale najmä ako to vyzeralo medzi ministrami a čo to pre nás znamená?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Michalom Katuškom.

Zdroj zvukov: TASR

Krátky prehľad správ

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková sa v pondelok oficiálne vzdala funkcie prvej námestníčky generálneho prokurátora aj funkcie prokurátorky. Novým, zatiaľ povereným námestníkom Maroša Žilinku sa stal bývalý sudca a prokurátor Jozef Kandera , ktorý dozoroval napríklad prípad vraždy Ernesta Valka.

Najvyšší súd odročil zasadnutie v kauze zmeniek televízie Markíza na január. Dôvodom je Pavol Rusko, ktorý na súd neprišiel. Tvrdí, že ho napadla neznáma osoba pri behaní, údajne má oči a dýchacie cesty zasiahnuté kyselinou. Prokurátor Ján Šanta naznačil, že ide o obštrukciu.

Bývalý premiér a šéf strany Hlas Peter Pellegrini včera priznal, že mal pozitívny test na covid-19. Oznámil to v statuse na sociálnej sieti, ľudí vyzval na opatrnosť najmä pri kontaktoch s rodičmi.

Americký zbor voliteľov potvrdil víťazstvo Joe Bidena v prezidentských voľbách. Tento krok formálne znamená, že Biden bude novým prezidentom, a to aj napriek tvrdeniam Donalda Trumpa. Volebné výsledky ešte musí ratifikovať americký Kongres.

Európska lieková agentúra povedala, že rozhodnutie o schválení vakcíny od Pfizeru oznámi už v pondelok, teda o osem dní skôr, ako pôvodne plánovala. Ak vakcínu povolí, v Európe sa tiež môže začať očkovať proti novému koronavírusu.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je praktické, súvisí s dnešnou témou a je skôr prosbou: keď už to štát nezvláda, správajme sa zodpovedne my sami: obmedzme naše kontakty. Nemusíme mať predsa prikázané, aby sme si dávali pozor na seba i na našich blízkych. Môžeme radšej myslieť na zdravie ako na darčeky. Ja viem, je to ťažké, pre každého z nás, aj pre mňa. Ale stav v nemocniciach je naozaj zlý.

