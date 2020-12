Koronavírus: Vakcínu dostal aj šéf Pentagonu (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili celkovo už 133 489 nakazených. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 1205 obetí.

15. dec 2020 o 6:00 (aktualizované 15. dec 2020 o 6:28) Veronika Orviská, Juraj Buch, TASR, SITA, ČTK

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Koronavírus na Slovensku: Priebeh pandémie sledujeme naživo (minúta po minúte)

6:27 SVET WHO poprela, že bola pod tlakom Talianska, aby odstránila správu kritizujúcu pripravenosť tejto krajiny na koronavírusovú pandémiu.

Dokument s názvom "Bezprecedentná výzva; prvá reakcia Talianska na COVID-19" zverejnili na webovej stránke sekcie WHO pre Európu 13. mája. V priebehu niekoľkých hodín bol však odstránený. "V texte boli objavené faktické nepresnosti a európska sekcia WHO ho preto odstránila z webovej stránky s úmyslom opraviť chyby a dokument znova zverejniť," uvádza sa vo vyhlásení WHO.

Opätovne však zverejnený nebol, pretože "v čase vykonania opráv bola pre krajiny vytvorená nová platforma, kde mohli hodnotiť svoje reakcie a zdieľať získané skúsenosti".

6:00 SVET Šéf Pentagónu Christopher Miller sa stal jedným z prvých Američanov, ktorým bola podaná vakcína proti novému druhu koronavírusu. Priebeh očkovania nechal Miller zaznamenať na kameru, aby tak k vakcinácii povzbudil aj ostatných Američanov.

Americký minister obrany dostal vakcínu vo vojenskej nemocnici Waltera Reeda neďaleko Washingtonu, ako vyplýva z videa, ktoré zverejnil Pentagón. Miller pri podaní vakcíny žartoval, že to nič nie je a vôbec to nebolí.