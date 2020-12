Od soboty bude lockdown. Na sviatky sa dá vycestovať do rodinnej "bubliny"

Vláda preniesla zodpovednosť za nemocnice na ľudí

16. dec 2020 o 17:30 Michal Katuška

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/Tqby6dBY.html

BRATISLAVA. Vláda od soboty 19. decembra zavádza zákaz vychádzania, cestovať sa na sviatky bude dať len za jedinou ďalšou rodinou. S nikým ďalším sa ľudia počas celej doby trvania lockdownu, teda do 10. januára, nebudú môcť stretnúť.

Zatvoriť musí väčšina obchodov, mimo domu sa bude dať ísť len v prípade životne dôležitých situácií.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Nechceme obmedziť cestovanie úplne, lebo ľudia chcú stráviť čas s blízkymi," vysvetlil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Vláda ponecháva zodpovednosť na ľudí, keďže takéto pravidlo hygienici nedokážu v skutočnosti odkontrolovať.

Súvisiaci článok Lockdown začína v sobotu, pozrite si výnimky (prehľad) Čítajte

Slovensko za utorok zaznamenalo rekordných vyše 8-tisíc nových prípadov infikovaných z PCR a antigénových testov. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) informoval, že podľa prognóz len z týchto nových nakazených koronavírusom bude hospitalizovaných 520 ľudí a sto z týchto hospitalizovaných na ochorenie Covid-19 aj zomrie.

"Snažil som sa argumentovať. Chcel som, aby opatrenia boli dostatočné. Nie, nie je to to, čo som priniesol," tvrdí Krajčí.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa tlačovej konferencie nezúčastnil. Novinárov najskôr inštruovali, aby na jeho tlačovú konferenciu čakali v press centre Úradu vlády, následne ochranka zamkla jeden zo vstupov, ktorým sa dá najjednoduchšie dostať do priestorov, kde sa pohybujú aj politici. Matovič v tejto chvíli opustil budovu Úradu vlády bez vysvetlenia a odišiel.

Novinárom následne umožnili položiť len päť otázok a následne podpredseda vlády Štefan Holý (Sme rodina), minister Krajčí a minister zahraničných vecí Ivan Korčok (SaS) odišli z tlačovej konferencie.

Krátko po jej skončení sa premiér vrátil a na krátkom brífingu povedal, že opatrenia na Vianoce "nie sú jeho riešením" a za vinníka označil Richarda Sulíka (SaS), ktorý podľa neho nenakúpil testy na plošné testovanie.

Premiér sa správal zvláštne. Pred brífingom nacvičoval chrbtom k novinárom posunky s tlmočníčkou do posunkového jazyka, počas brífingu si nevedel spomenúť, ktorý deň v týždne je. "Uvedomil som si, že žijem cudzí život," povedal. Tvrdí, že bojuje za životy ľudí, a nakoniec má byť účastný lockdownu.

"Máte zrazu utekať a nabodnúť sa na hroty. Prišlo mi z toho vnútorne zle," povedal premiér.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/4RD3DE2z.html

Aké opatrenia sú zatiaľ známe?

Denník SME pripravil prehľad opatrení, ktoré sú nateraz známe a budú počas obdobia lockdownu platiť od soboty.

Zákaz vychádzania. Začína platiť od soboty 5. hodiny ráno a potrvá pravdepodobne do 10. januára. Oficiálne však vláda schválila jeho trvanie do 29. decembra, kedy sa končí núdzový stav, na ktorý je zákaz naviazaný.

Parlament má do vtedy zmenou ústavy umožniť núdzový stav automaticky predĺžiť. Ak sa tak ale nestane, hoci koalícia disponuje potrebnou ústavnou väčšinou, zákaz bude trvať do 29. decembra.

Mimo domu je počas zákazu možné ísť len tam, kam to povoľujú výnimky. Zákaz vychádzania neplatí nepretržite, každý deň medzi jednou až piatou hodinou ráno neplatí, vyžaduje to zákon.

Cestovanie za blízkymi. Aj od soboty bude možné cestovať v rámci Slovenska. Bude sa tak ale urobiť len raz za konkrétnou rodinou do konkrétnej jednej domácnosti. Ostatné presuny vláda zakázala, ak sa na ne nevzťahujú výnimky.

Hotely a chaty. Hotely a chaty môžu zostať otvorené, ale každá skupina hostí musí byť zo spoločnej domácnosti alebo s jednej ďalšej domácnosti, s ktorou sa rozhodli stráviť sviatky.

Výnimky zo zákazu vychádzania Cesta do a z práce vrátane podnikateľskej činnosti,

Cesta v nevyhnutnom rozsahu do najbližších potravín, drogérie, zdravotníckych prostriedkov, trafiky, lekárne, predajne s krmivom pre zvieratá, načerpanie paliva, starostlivosť o blízku osobu, na poštu a výdajné miesta obchodov, očnej optiky, banky, poisťovne a servis bicyklov

Cestu na kúpu stromčeka a rýb

Cesta na poštu, výdajné miesta obchodov

Cesta za bezodkladným ošetrením a zdravotnou starostlivosťou,

Cesta na pohreb, krst, sobáš

Venčenie psa a mačky,

Cesta do kostola,

Cesta za účelom rekreácie s členmi domácnosti, do nehnuteľnosti, kde sa budú zdržiavať len osoby z jednej ďalšej spoločnej domácnosti,

Pobyt v prírode,

Cestu do zariadenia sociálnych služieb, s PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo antigénovým testom nie starším ako 24 hodín.

Obchody a nákupné centrá. Všetky nákupné prevádzky musia počas trvania lockdownu zatvoriť, ak nie sú na zozname výnimiek.

Medzi výnimky hygienici zaradili nevyhnutné predajne, napríklad potraviny, drogériu, lekárne, trafiky, benzínové pumpy, autoservisy, či predajne s krmivom pre zvieratá.

Reštaurácie. Stravovacie prevádzky, vrátane krčiem, barov, či cukrární a kaviarní, musia mať zatvorené interiéry a nesmú jedlá a nápoje podávať ani na terasách.

Naďalej môžu predávať len cez okienko alebo formou donášky.

Hromadné podujatia . Jedinou povolenou hromadnou akciou zostávajú sobáše a pohreby.

Pri sobáši môže byť maximálne šesť ľudí, pohreby limitované nie sú. Iné spoločenské, kultúrne a športové podujatia s výnimkou niektorých profesionálnych líg bez divákov sú úplne zakázané, vrátane cirkevných podujatí v kostoloch.

Šport. Povolené zostáva individuálne športovanie v exteriéri v prírode mimo obce. Hrať sa môžu aj niektoré profesionálne športové súťaže bez divákov.

Lyžiarske strediská však môžu zostať otvorené s obmedzeniami z predchádzajúceho týždňa. Povinné je predložiť negatívny test.

Relax. Wellnesy a fitness centrá nemôžu otvoriť, podobne musia zostať zatvorené aj plavárne a aquaparky.

Výnimka platí pre liečebné kúpele, ktorých na pobyt odporučil lekár. Zatvorené musia zostať aj kaderníctva, pedikúry a podobné služby.

Školy. Až do skončenia lockdownu môžu zostať otvorené len materské školy, ak sa tak rozhodne ich zriaďovateľ. Špeciálne školy a tiež žiaci, ktoré nemajú možnosti učiť sa diaľkovo on-line majú výnimku, ak v triede nebude viac ako päť žiakov.

Od pondelka 21. decembra do 8. januára však budú trvať Vianočné prázdniny.

Doprava . Taxi služby môžu prepravovať najviac dvoch zákazníkov naraz, všetci vrátane vodiča musia mať nasadené rúška, priestor sa musí pravidelne dezinfikovať a vetrať.

Hygienici zároveň odporúčajú hromadným prepravcom, napríklad vlakovým a autobusovým spoločnostiam vrátane mestskej hromadnej dopravy, aby podľa svojich možností znížili množstvo spojov.

Hranice. Pri príchode na Slovensko zo zahraničia zostávajú platiť doterajšie pravidlá.

Rúška. Nosenie rúšok zostáva povinné v interiéroch a tiež vonku, a to aj v prírode.

Zamestnávatelia. Vláda odporúča zaviesť prácu z domu všade tam, kde to práca umožňuje.

Chaos v opatreniach vystrieda v novom roku sedemfarebný semafor

Zatiaľ čo druhú vlnu pandémie sprevádzajú neustále zmeny v nariadeniach a zákazoch vlády a hygienikov, od budúceho roka sa má uvoľňovanie a sprísňovanie opatrení riadiť detailným plánom, ktorý v stredu schválila vláda.

Kým počet hospitalizovaných pacientov v nemocniciach s ochorením Covid-19 neklesne pod 1500 a zároveň neklesne sedemdňový priemer nových chorých za týždeň pod 1000, na Slovensku budú platiť jednotné celonárodné obmedzenia.

Tretím kritériom je reprodukčné číslo, teda údaj, ktorý hovorí, koľko ďalších ľudí štatisticky nakazí jeden nakazený koronavírusom. Uvoľňovanie nastane, ak klesne pod hodnotu 1,1.

Celkovo má semafor sedem farieb, pri prvých troch- zelenej, žltej a oranžovej - budú na Slovensku platiť rôzne opatrenia na regionálnom princípe. V prípade ďalších štyroch farieb po čiernu nastupujú celoštátne opatrenia.

Kritériá uvoľňovania a sprísňovania opatrení (zdroj: Ministerstvo zdravotníctva)

Napríklad v čiernom stupni bude automaticky zavedený zákaz vychádzania s výnimkami, zavreté budú kostoly, fitness centrá, reštaurácie aj väčšina obchodov. Napríklad v súčasnej situácií by platili práve tieto pravidlá.

Plán presne určuje, za akých okolností a ako budú obmedzované alebo zakazované hromadné podujatia, školy, či šport.

Podrobnosti opatrení pri jednotlivých fázach Covidového automatu (zdroj: Ministerstvo zdravotníctva)

Aj prechod medzi jednotlivými fázami by nepodliehal politickej dohode ako doteraz, ale má byť tiež automatický. Do nižšej, menej rizikovej fázy by krajina prešla až najskôr desať dní potom, ako budú splnené kritériá.

Regióny Slovenska sa podľa automatu budú riadiť epidemiologickou situáciu na svojom území. Pravidlom pri regiónoch bude, že susediace okresy sa nesmú líšiť o viac ako tri stupne.

"Automaticky sa rizikovosť menej rizikového regiónu zvyšuje, aby toto pravidlo bolo splnené," tvrdí ministerstvo zdravotníctva.

Opatrenia sa majú uvoľňovať alebo sprísňovať vždy v pondelok.