Zo zákazu vychádzania má byť asi 15 výnimiek, cestovanie by malo byť povolené

Vláda rozhoduje o lockdowne.

16. dec 2020 o 9:01 (aktualizované 16. dec 2020 o 9:39) SITA, TASR

BRATISLAVA. Vláda bude na dnešnom rokovaní schvaľovať uznesenie, ktorým nariadi zákaz vychádzania. Ten bude mať približne 15 výnimiek.

Pred rokovaním vlády to potvrdil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s tým, že medzi výnimky budú patriť aj takzvané bubliny.

Minister zároveň dodal, že v poriadku by malo byť aj cestovanie medzi okresmi.

"Áno, je tam aj cestovanie medzi okresmi, to by malo byť v poriadku. Takisto aj tzv. bubliny, teda to, aby sa ľudia združovali v malých skupinkách príbuzných či priateľov," uviedol.

Sulík je za pôvodný dátum sprísnenia

Sulík sa vyjadril aj k možnosti, že by nové, sprísnené opatrenia začali platiť skôr ako 21. decembra.

„Ja som za to, aby sme príliš nemiatli obyvateľstvo. Ústredný krízový štáb navrhol 21. december. K tomu dátumu sa priklonila aj väčšina členov na pondelňajšom zasadnutí vlády. Keď to bude skôr, tak len vyženieme všetkých ľudí do obchodov. Budeme o tom diskutovať,“ dodal minister.

Odstup od Pellegriniho

Richard Sulík sa vyjadril sa aj k tomu, či by nemal byť v karanténe, keďže v nedeľu diskutoval s lídrom Hlasu Petrom Pellegrinim, ktorý oznámil, že mal pozitívny test na nový koronavírus.

"Boli sme od seba neustále v odstupe, mal som rúško, v podstate každý deň chodím na testy a všetky boli negatívne. A teraz je na programe dôležité rokovanie vlády," argumentoval Sulík, prečo neostal v domácej izolácii.