Matovič vyzval Sulíka na demisiu, prijal by ju ešte do Vianoc

Minister hospodárstva o svojej demisii nehovorí.

17. dec 2020 o 12:51 Daniela Hajčáková

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Premiér a šéf OĽaNO Igor Matovič oznámil, že by prijal demisiu šéfa SaS Richarda Sulíka, s ktorým má dlhodobo spory o opatrenia počas pandémie.

„Samozrejme, že je to na jeho demisiu a bol by som veľmi rád, keby ju podal ešte do Vianoc,“ vyhlásil Matovič.

Tento výrok premiér vyslovil v diskusii na Rádiu Expres s tým, že Sulík odmietol novelizovať zákon o verejnom obstarávaní pre nákup antigénových testov. V stredu ho k tomu Matovič vyzval.

Súvisiaci článok Nie je to moje riešenie, tvrdí Matovič, na tlačovke o lockdowne chýbal Čítajte

Premiér nazval Sulíka idiotom, lebo nedokáže nakúpiť testy, pri čom sa mu triasol hlas a hovoril plačlivým tónom.

"On sa ani nepokúsil, chápete, on sa ani nepokúsil... lebo jemu sú tie životy zdravie ľudí ukradnuté. Už to musí povedať, chápete to?" povedal premiér.

Sulík už skôr vysvetľoval, že testy ešte nenakúpil, lebo mu z ministerstva zdravotníctva prišlo správne zadanie až na piaty raz. A to až po tom, čo si písal listy s premiérom.

"Sedem týždňov nakupuje testy? To sme normálni?"reagoval dnes Matovič.

Sulík o svojej demisii nehovorí. "Slovensko má teraz väčšie problémy ako riešiť citové rozpoloženie Igora Matoviča," reagovala na premiérove vystúpenie Sulíkova hovorkyňa Katarína Matejková.