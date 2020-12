Poslanci SaS stoja za Sulíkom, Hlas vyzval na demisiu aj Matoviča

Poslanci reagovali na dnešnú výzvu predsedu vlády.

17. dec 2020 o 14:13 (aktualizované 17. dec 2020 o 15:28) SITA, TASR

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) stoja za lídrom strany a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Reagoval tak na dnešnú výzvu predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO), aby minister hospodárstva podal do Vianoc demisiu. Dôvodom má byť podľa premiérových slov jeho „neschopnosť“ nakúpiť potrebné antigénové testy.



„My sme do vlády neprišli plakať, ale tvrdo pracovať, aby sme presadili čo najviac z nášho programu pre ľudí. Aj z toho dôvodu stoja všetci poslanci za predsedom SaS,“ ozrejmil v reakcii strany Šprlák.

Sme rodina stav v koalícii verejne nekomentuje

Hnutie Sme rodina sa k situácii nebude vyjadrovať mediálnymi výstupmi. Stanovisko hnutia poskytlo tlačové oddelenie Sme rodina.

"Sme rodina nikdy nebude komentovať takéto veci cez médiá alebo statusy na sociálnych sieťach. Zastávame názor, že akýkoľvek problém sa má riešiť medzi štyrmi stenami na koaličnej rade," uviedol predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

Remišová chce upokojiť situáciu

Predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová vyhlásila, že správanie sa a vyjadrovanie premiéra Matoviča a vicepremiéra Sulíka spôsobuje napätie v spoločnosti, neprispieva k riešeniu pandémie ochorenia COVID-19.

S oboma plánuje Remišová hovoriť o tom, aby sa zamerali na to, čo koalíciu spája.

"Dlhodobo je takáto situácia neúnosná a škodí nielen vláde, ale aj strane Za ľudí, ktorá plní sľuby, ktoré dala svojim voličom v oblasti boja proti korupcii a návratu spravodlivosti, ale neustále musí riešiť vnútorný konflikt v koalícii," vyhlásila Remišová.

Dodala, že tak ako za vlády Ivety Radičovej čakal na svoju chvíľu Robert Fico, teraz na ňu čaká Peter Pellegrini . Zdôraznila, že by bolo veľkou chybou znovu odovzdať krajinu do ich rúk.

Zemanová: Výzva premiéra je nezodpovedmá

Výzva premiéra je podľa šéfky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej nezodpovedná.

"Slovensko sa nepochybne nachádza v krízovej situácii, na vrchole ďalšej vlny pandémie. Občania od vlády očakávajú rozhodnosť a vedenie. To dokáže len vláda, ktorá je dospelá a stabilná. K takej sme sa zaviazali a presne o takú sa my v SaS stále snažíme. Vyzývať na odchod svojho podpredsedu a kľúčového koaličného partnera k stabilite nesmeruje, naopak, je to vysoko nezodpovedné k situácii, v ktorej sa všetci nachádzame," napísala Zemanová na sociálnej sieti.

Hlas: Mali by odísť obaja

Strana Hlas-SD uviedla, že ak podľa predsedu vlády niektorý z jeho ministrov vo funkcii zlyhal, je jeho povinnosťou podať prezidentke Zuzane Čaputovej návrh na jeho odvolanie, informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Dodala, že so Sulíkom by mal podať demisiu aj premiér.

"Ak si premiér stojí za svojimi vyjadreniami, že jeho minister hospodárstva je idiot, mal by tak urobiť čím skôr. Na druhej strane, aj samotná výzva na odstúpenie od predsedu vlády by pre Richarda Sulíka mala byť dostatočne jasnou informáciou, že stratil dôveru svojho premiéra a mal by sa zo svojej funkcie porúčať. Vzhľadom na prejavy a stav pána premiéra sa však domnievame, že by mal podať demisiu spolu s pánom Sulíkom," uviedla hovorkyňa.

Ďuriš Nicholsonová: Lepšie by sa pracovalo s iným premiérom

Europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová reagovala, že odstúpiť by mal premiér, a nie Sulík.

Korekcia na premiérskom poste je podľa Ďuriš Nicholsonovej možná aj bez predčasných volieb.

"Precedens už má naša krajina za sebou. Zdá sa, že s iným premiérom by táto vláda úplne v pohode dokončila svoj mandát a zostali by po nej mnohé pozitívne zmeny, či už v rezorte školstva, hospodárstva, v rezorte spravodlivosti aj v jasnom zahraničnopolitickom smerovaní Slovenska. Ozaj si zaslúžime štátnikov a nie 'plačkov'," uviedla.