Dve domácnosti a dosť, predaj stromčekov niekde zrušia. Aké budú sviatky?

Hromadné podujatia budú úplne zakázané, nesmú byť ani so šiestimi ľuďmi.

17. dec 2020 o 21:21 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Vianočné stromčeky si ľudia môžu kúpiť aj počas zákazu vychádzania. Nemusia ich však nájsť na toľkých miestach ako v predošlých rokoch.

Predaj stromčekov v exteriéri povolil vo vyhláške hlavný hygienik Ján Mikas. Stromčeky tak naďalej môžu predávať aj predajcovia na parkoviskách supermarketov, ktoré ponúkajú napríklad stavebný či záhradný tovar.

Niektorí však predaj od soboty zrušia. Plánujú to napríklad prevádzky Hornbachu, ktoré musia svoje predajne zavrieť. Otvorené v interiéri totiž môžu zostať iba obchody s potravinami, drogérie, lekárne či trafiky.

Už 15. decembra zastavil predaj stromčekov obchodný dom s nábytkom Ikea. Stromčeky sa mu totiž minuli.

Pred predajňami reťazcov Tesco či Kaufland, ktoré ponúkajú potraviny, ľudia stromčeky stále nájdu. Predajne budú otvorené aj na budúci týždeň.

Stromčeky budú ešte aj 23. decembra predávať aj viaceré odštepné závody štátneho podniku Lesy SR.

S predajom kaprov by problém nemal byť. Predajne s potravinami môžu fungovať na počas zákazu vychádzania.

Na Silvestra a Štedrý deň o hodinu viac

Aj počas zákazu vychádzania platí, že seniori majú v predajniach vyhradené iba pre seba hodiny od deviatej do jedenástej dopoludnia. Zákazníci mladší ako 65 rokov vtedy nesmú do obchodov vstúpiť.

Na Štedrý deň a na Silvestra bude toto časové okno o hodinu kratšie - pre seniorov bude vyhradená hodina medzi deviatou a desiatou.

Opatrenie súvisí s tým, že 24. a 31. decembra bývajú obchody otvorené len do dvanástej hodiny. Na Prvý aj Druhý sviatok vianočný musia byť zatvorené všetky obchody.

Otvoria aj autoservisy

Hlavný hygienik povolil počas zákazu vychádzania aj prevádzku autoservisov. Uznesenie vlády zo stredy ich pritom nespomína.

"Keby nás neotvorili, bol by to problém najmä pre firmy, ktoré obdobie medzi sviatkami využívajú na servis áut svojich zamestnancov," hovorí majiteľ autoservisu v Žiline Peter Štefanko.

Už teraz sa vraj ľudia pýtajú, kedy bude jeho autoservis medzi sviatkami otvorený, lebo chcú vymeniť olej či opraviť brzdy. Väčšie autoservisy majú aj v tomto období aj desať zákazníkov denne.

Dokedy platí zákaz vychádzania zákaz vychádzania má na Slovensku platiť zatiaľ do 10. januára 2021,

vláda však na to potrebuje predĺžiť núdzový stav, ktorý sa má skončiť 29. decembra,

keď núdzový stav vyprší, automaticky sa musí skončiť aj zákaz vychádzania,

aj zákaz vychádzania teda predbežne platí len do 29. decembra,

núdzový stav bol naposledy zavedený v novembri na 45 dní,

medzi jednotlivými núdzovými stavmi musí byť vždy aspoň krátka prestávka,

poslanci mali vo štvrtok schváliť novelu zákona, ktorá by vláde s pomocou Národnej rady umožnila predĺžiť núdzový stav a tým aj zákaz vychádzania bez prerušenia,

parlament však zmeny neschválil, strany vládnej koalície nemali v pléne dosť poslancov, viacerí sú v karanténe,

podľa podpredsedu parlamentu z OĽaNO Gábora Grendela sú poslanci pripravení prísť ešte pred 29. decembrom a schváliť zmeny, ktoré umožnia predĺženie núdzového stavu.

Fungovať môžu aj servisy bicyklov či servisy a požičovne lyží. Dovolené je aj lyžovanie v lyžiarskych strediskách. Do kabínky lanovky však bude môcť nastúpiť iba jeden lyžiar, výnimkou sú rodiny, ktoré žijú v jednej domácnosti.

Pri vlekoch sa ľudia budú musieť preukázať PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 72 hodín. Táto podmienka neplatí pre deti mladšie ako desať rokov.

Vláda počas sviatkov nezakázala ani prevádzku hotelov. Otvorené môžu byť všetky ubytovacie služby – ich návštevníci starší ako desať rokov sa budú musieť, podobne ako v prípade vlekov, preukázať negatívnymi výsledkami PCR alebo antigénového testu nie staršími ako 72 hodín.

Platiť bude aj potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 v posledných troch mesiacoch.

Vianoce v užšom kruhu

Vláda nariadila, aby ľudia strávili sviatky len v malej bubline. Počas celého zákazu vychádzania sa tak môžu stretnúť ľudia z maximálne dvoch domácností.

Napríklad k rodičom, ktorí žijú na východe Slovenska, môže prísť dieťa, ktoré pracuje v Bratislave. Počas celého zákazu vychádzania sa však už nesmú stretnúť s nijakými ďalšími členmi rodiny, ktorí žijú vo vlastných samostatných domácnostiach, napríklad so starými rodičmi. Ale ani s ďalším dieťaťom a ani s nikým iným. A to ani v prípade, že sa dajú otestovať.

Sviatky by mali ľudia tráviť doma, platí totiž zákaz vychádzania. Vláda však k nemu schválila mnoho výnimiek - vrátane vychádzok do prírody, a to aj mimo okresu vrátane individuálnych športov či cesty do výdajne tovaru, ktorý si objednali cez e-shop.

Paradoxné je, že hoci sa nemôžu pod jednou strechou stretnúť viaceré domácnosti, neplatí to pre kostoly. Tam môže v rúšku prísť na bohoslužbu hocikto - sedieť sa bude môcť len v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami musí ostať jedno voľné miesto.

Otázne je zas to, ako chce štát pri množstve výnimiek kontrolovať dodržiavanie opatrení. Polícia tvrdí, že tak ako počas prvej vlny pandémie, aj teraz bude kontrolovať. Nespresnila však, ako.

Oslavy sú zakázané

Hlavný hygienik zakázal aj akékoľvek hromadné podujatia. Sprísňuje sa teda opatrenie, ktoré doteraz dovoľovalo zúčastniť sa na podujatí maximálne šiestim ľuďom.

Žiadne organizované oslavy príchodu nového roka teda nebudú povolené, hoci niektoré hotely sa pri propagácii na internetových stránkach tejto možnosti nevzdali.