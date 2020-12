Upravujú sa obmedzenia v kostoloch, všetky hromadné podujatia sú zakázané (prehľad)

V dňoch 24. a 31. decembra sa skrátia aj nákupné hodiny pre dôchodcov.

17. dec 2020 o 19:07 (aktualizované 17. dec 2020 o 20:08) TASR

BRATISLAVA. Úrad verejného zdravotníctva vydal vo vyhláške upresnenia opatrení proti šíreniu koronavírusu. Platiť začnú od soboty 19. decembra.

Bohoslužby sa konať môžu

Počas konania bohoslužieb sa bude musieť obmedziť kapacita v kostoloch. Ľudia budú môcť sedieť len v každom druhom rade a zároveň medzi obsadenými miestami musí ostať jedno miesto neobsadené. Bohoslužby sa môžu organizovať stále len pre sediacich účastníkov.

Pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávajúci dezinfikovať ruky, v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Pri prijímaní "pod obojím" striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku.

Všetky hromadné podujatia sú zakázané

Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, teda aj s menej ako šiestimi účastníkmi. Nebudú povolené ani divadelné, filmové, hudobné a iné umelecké predstavenia.

Ostatné výnimky (podujatia konané na základe zákona, podujatia s účastníkmi s 12-hodinovým testom a ostatné) ostávajú v platnosti.

Obchody, prevádzky a služby

Zatvárajú sa všetky maloobchodné prevádzky a prevádzkové služby.

Zatvárajú sa taktiež prevádzky, ktoré mohli byť doteraz otvorené za osobitných podmienok. Ide o umelé kúpaliská, fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných predstavení, kaderníctva a prevádzky starostlivosti o ľudské telo a autoškoly.

Existuje však viacero výnimiek a tieto môžu fungovať ďalej:

prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára

prevádzky verejného stravovania, pričom môžu vydávať pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby

predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb, drogérie, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, predajne novín a tlačovín, obchody s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie

výdajné miesta pre tovar zakúpený cez internet, mail alebo telefonicky, zásielkový predaj a balíkomaty

predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy a odťahové služby, autoservisy a servisy bicyklov, servisy a požičovne lyží, predajne živých rýb a stromčekov, v oboch prípadoch len v exteriéri, či prevádzky telekomunikačných operátorov

pošty, banky, poisťovne a leasingové služby, práčovne a čistiarne odevov, čerpacie stanice, pohrebné služby, pohrebiská a krematóriá, služby technickej a emisnej kontroly, ale aj servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky

V prípade taxi služieb môžu pasažieri sedieť iba na zadných sedadlách a najviac dvaja v jednom rade

advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia, kľúčové služby a zberné dvory

Otvorené môžu byť tiež služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania

V dňoch 24. decembra a 31. decembra sa menia vyhradené hodiny na nákup pre seniorov, platiť budú od 9:00 do 10:00.

Na lanovky a vleky treba test

V prípade hotelov a podobných ubytovacích služieb, prevádzok lanoviek a vlekov sa musia ich návštevníci starší ako desať rokov preukázať negatívnymi výsledkami antigénového alebo PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršími ako 72 hodín, prípadne potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19.

Ako je to po príchode zo zahraničia

Po príchode z rizikovej krajiny sa veková hranica detí pri povinnosti otestovať sa alebo preukazovať sa negatívnym výsledkom testu zvyšuje zo siedmich na desať rokov. Testovanie detí do desiatich rokov naďalej však môže v odôvodnených prípadoch nariadiť regionálny úrad alebo ošetrujúci lekár.

Osoby, ktoré prichádzajú na územie Slovenska, sa okrem PCR testu môžu preukazovať aj negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaného na území Česka alebo Rakúska, nie starším ako 72 hodín.

Pri preprave blízkych z medzinárodného letiska alebo naň na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska je potrebné sa najneskôr pri odchode zo Slovenska zaregistrovať na stránke naletisko.mzv.sk.

Pri kontrole sa musia osoby preukázať vytlačeným potvrdením o tejto registrácii a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.

Na návštevy v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach je potrebný test

Navštevovať svojich blízkych v zariadeniach sociálnych služieb bude možné od 21. decembra. Podmienkou je, aby návštevníci predložili pri vstupe do zariadenia negatívne výsledky RT-PCR testu nie staršie ako 72 hodín alebo antigénového testu na COVID-19 nie staršie ako 24 hodín.

Návštevy musí rovnako povoliť samotné zariadenie sociálnych služieb.

"Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb sme počas sviatkov povolili, pretože mnohí klienti ZSS, pre ktorých sú tieto priestory domovom, sa so svojimi blízkymi nevideli pre vážnu epidemiologickú situáciu dlhý čas. Niektorí to znášajú veľmi ťažko a má to na nich nepriaznivý dosah," vysvetlil opatrenie hlavný hygienik Ján Mikas.

Naďalej platí zákaz návštev v nemocniciach a do 21. decembra aj v zariadeniach sociálnych služieb s výnimkou návštev kňazov s cieľom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim, ako aj návštev u ľudí, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko chorí alebo umierajúci.