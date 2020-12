Remišová odchádza do karantény, vláda bude fungovať online

Premiér Matovič bol pozitívne testovaný na koronavírus.

18. dec 2020 o 13:45 SITA

BRATISLAVA. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) odchádza do karantény. Povedala to dnes v relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo po tom, ako sa dozvedela, že predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) bol pozitívne testovaný na koronavírus.

Informáciu o premiérovom zdravotnom stave priniesol ako prvý portál Aktuality.sk.

„To je veľmi nepríjemná správa, to znamená, že ho budú mať aj viacerí členovia vlády. A ja sama tým pádom odchádzam do karantény,“ povedala.

O pozitívnom teste premiéra sa Remišová dozvedela v živom vysielaní.

„Tak, ako mi to teraz hovoríte, zbalím si veci, idem do karantény. Čo sa týka ochromenia chodu vlády, sme na to vybavení, máme bezpečnostné počítače, ktorý si preberám. Dostali sme školenie. Môžeme rokovať aj online aj fungovať online,“ povedala Remišová.