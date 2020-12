Policajti začnú skoro ráno kontrolovať dodržiavanie opatrení

Polícia bude robiť kontroly aj v okolí obchodov.

18. dec 2020 o 15:14 SITA

BRATISLAVA. Policajti budú od soboty 19. decembra od 5:00 ráno kontrolovať dodržiavanie protipandemických opatrení. Ako informovala hovorkyňa prezídia Policajného zboru (PZ SR) Denisa Bárdyová, robia tak na základe aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Príkaz na kontroly vydal dočasne poverený policajný prezident Peter Kovařík. Hovorkyňa zdôraznila, že pri kontrolách bude veľmi dôležité vysvetliť dôvody opustenia domova.

Preveria aj účel presunu

Občanom pre uľahčenie presunu a pre urýchlenie kontroly odporúča hodnoverne preukázať účel presunu. Aj keď to nie je povinné, občan môže mať pri sebe napríklad pracovnú zmluvu, potvrdenie od zamestnávateľa, súdne rozhodnutie o starostlivosti o dieťa či doklad z nákupu.



Zákaz vychádzania platí od soboty 19. decembra. Bárdyová podotkla, že podmienky zákazu vychádzania a výnimky sú známe a pokiaľ sa životná situácia nenachádza medzi výnimkami, je potrebné zostať doma.

„Policajný zbor si uvedomuje, že určitý pohyb bude pretrvávať aj počas platnosti zákazu vychádzania. Policajti pri hodnovernom preukázaní účelu cesty budú voči občanom postupovať ústretovo,“ vysvetlila.

Obmedzenie by mali mať najväčší dopad na tých občanov, ktorí nerešpektujú akékoľvek opatrenie. Hovorkyňa potvrdila, že sankcie sa nemenia a na mieste v blokovom konaní to bude pokuta do výšky tisíc eur a v správnom konaní do 1 659 eur.

Doplnila, že každý prípad porušenia opatrení bude posudzovaný individuálne, pričom každý policajt vždy prihliadne na všetky okolnosti situácie i samotnú osobu páchateľa.

Skontrolovať budú aj v okolí obchodov

Bárdyová priblížila, že poriadkoví a železniční policajti budú kontrolovať aj okolie na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb, teda železničné stanice, nástupištia, potraviny, drogérie, zásielkovne či odberné miesta.

Dopravní policajti budú robiť náhodné kontroly na hlavných cestných ťahoch zamerané na dodržiavanie zákazu vychádzania. Policajti budú naďalej kontrolovať dodržiavanie povinnosti nosiť rúško v interiéri a exteriéri, dodržiavanie karanténnych opatrení a obmedzenie fungovania prevádzok.

Dodala, že polícia bude úzko spolupracovať aj s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a na požiadanie bude poskytovať potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení spadajúcu do ich pôsobnosti.