Najdôležitejšie správy dňa: Slovensko čakajú čierne Vianoce, budú výzvou

Pozrite si prehľad dnešného dňa.

18. dec 2020 o 18:30 TASR, Veronika Orviská

Koronavírus zasiahol aj vládu, pozitívny test mal premiér Igor Matovič.

Opäť máme rekord, pandemická situácia na Slovensku je veľmi vážna.

Prvá vakcína na ochorenie COVID-19 príde na Slovensko 26. decembra.

Poslanec a bývalý minister Peter Žiga prišiel vypovedať, tvrdenia Jankovskej o úplatku odmieta.

Petre Vlhovej sa v zjazde nedarilo, napriek tomu bodovala.

Prinášame prehľad najdôležitejších správ dnešného dňa:

Pozitívny premiér Matovič

Nový koronavírus zasiahol aj vládu. Pozitívny test oznámil premiér Igor Matovič. "Oddnes som jedným z Vás. Z Vás, o ktorých som každé ráno s napätím a strachom čakal správu v mojom mobile ešte predtým, ako to boli oficiálne výsledky," napísal na sociálnej sieti.

Vianočné sviatky plánoval stráviť v nemocnici ako pomocná sila, koronavírus mu to však prekazil. „Áno, štatisticky by som to mal prežiť bez ujmy, ale ak by som mal možnosť obetovať môj život za život tisícov nevinných obetí, urobím to,“ napísal tiež. Premiér zrušil všetko svoj program a zostáva v karanténe.

Členov vlády už otestovali antigénovými a neskôr aj PCR testmi a čakali na výsledky. V pondelok by sa mali dať opäť pretestovať. Ak budú mať negatívne výsledky, môžu sa vrátiť do práce.

Minimálne jeden ďalší člen vlády pre SME potvrdil, že sám má príznaky ochorenia Covid-19. Zatiaľ však nebol pozitívne testovaný.